ASCOLI PICENO – Martedì 25 Novembre, alle ore 16, alla Pinacoteca Comunale di Ascoli Piceno, si terrà un concerto del “Quartetto di flauti Image” in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna”.

Il concerto, organizzato dalla compositrice Ada Gentile, in collaborazione con il Professor Stefano Papetti , Direttore della Pinacoteca di Ascoli, su iniziativa del Maestro Andrea Mannucci, Presidente della SIMC (Società Italiana di Musica Contemporanea) , sarà tenuto da quattro flautiste del “Quartetto Image” (Beatrice Petrocchi, Agnese Cingolani, Cecilia Troiani e Wilma Campitelli) impegnate in 8 brani dei compositori De Rossi Re, Costantini, Lugli, Trocchia, Orlandi, Cecchi, Noli e Quagliarini. L’ingresso è libero.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.