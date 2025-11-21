In scena ci sono Giacomo Dimase ed Enrico Desimoni, la regia è di Enrico Messina con la complicità di Simone Guerro. La produzione è di Teatro Giovani Teatro Pirata e Armamaxa Teatro.

ASCOLI PICENO – Con Robin Hood. La storia di roberto di legno che colpiva sempre nel segno del Teatro Giovani Teatro Pirata si apre il sipario domenica 23 novembre sulla stagione dedicata ai ragazzi del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno promossa dal Comune con l’AMAT e il contributo della Regione Marc e del MiC.

Ladro e brigante, bandito e gentiluomo, il “miglior arciere d’Inghilterra”, sceglie di stare fuori dalle regole e incarna la figura di chi ha il coraggio di ribellarsi alle ingiustizie e alle prepotenze. Brigante e paladino insieme, ruba ai ricchi per dare ai poveri, sta dalla parte degli ultimi e dei disperati. Un personaggio affascinante e attuale, proprio come le ragioni che ne motivano le scelte e le azioni. Difensore del popolo angariato dai potenti, coraggioso furfante che ignora i vincoli del diritto, Robin rappresenta l’aspirazione universale dell’uomo alla libertà e alla giustizia: le sue gesta manifestano la ricerca e l’affermazione di una dignità che riscatti una vita marginale e degradata.

Raccontare oggi la storia di Robin Hood offre, dunque, l’occasione di riflettere sulle regole. Con i modi di un teatro essenziale, i due attori parlano ai piccoli con il linguaggio del racconto per avvicinarli alla dimensione dell’ascolto; evocano la storia di Robin e, come cantastorie da piccolo borgo, la trasformano, la re-inventano e ci giocano, se la cuciono addosso e ci si ritrovano dentro, bambini anche loro, impegnati ad arrampicarsi sugli alberi proprio come Robin Hood e il suo compagno Little John.

In scena ci sono Giacomo Dimase ed Enrico Desimoni, la regia è di Enrico Messina con la complicità di Simone Guerro. La produzione è di Teatro Giovani Teatro Pirata e Armamaxa Teatro.

Per informazioni biglietteria del Teatro (0736 298770), vendita biglietti on line su www.vivaticket.com.

Inizio spettacolo ore 17.30.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.