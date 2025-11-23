ASCOLI PICENO – L’Atletico Ascoli prosegue il suo percorso di crescita dopo il pari con il Giulianova e si prepara alla sfida impegnativa di Sora, in programma domenica 23 novembre, match valevole per il girone F di serie D.

Con uno sguardo anche al mercato, il mister fa il punto sul momento della squadra e sull’arrivo del giovane Gafuri.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini, riportate dal portale del Club ascolano: “Il pareggio con il Giulianova ci lascia l’amaro in bocca, perché la squadra ha fatto una prestazione di livello, creando diverse occasioni per ottenere i 3 punti. Per come abbiamo interpretato la partita, si tratta comunque di un passo in avanti nel nostro percorso. Purtroppo, in una gara del genere, l’episodio del gol non convalidato a Forgione condiziona e incide sull’economia del risultato finale. Sì, tornare a Sora a distanza di due anni dal mio esordio sulla panchina dell’Atletico è sicuramente emozionante. Affrontiamo una squadra solida, con giovani interessanti e giocatori esperti di un certo calibro. Mi aspetto una partita tosta e intensa. Serviranno attenzione, personalità ed efficacia. La società si sta muovendo con grande equilibrio sul mercato. Siamo contenti dell’organico a disposizione, perché riteniamo di avere una squadra completa. L’arrivo di Gafuri, classe 2008, va proprio in questa direzione: è un ragazzo interessante, che può crescere nel nostro contesto e che siamo felici di accogliere. Detto questo, qualora il mercato dovesse offrire delle opportunità, insieme al direttore e alla società le valuteremo, come abbiamo sempre fatto, senza forzare nulla e pensando solo a ciò che può realmente migliorarci.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.