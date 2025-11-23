ASCOLI PICENO – Nel big match della quindicesima giornata del Girone B di Serie C, l’Arezzo espugna il “Del Duca” 2-0. Gli amaranto di Bucchi allungano in vetta a quota 38 punti, confermandosi squadra matura, cinica e capace di soffrire nei momenti chiave. L’Ascoli incassa invece la seconda sconfitta stagionale, restando fermo a 31 punti al termine di una gara che aveva a lungo interpretato con personalità, ma che non ha saputo concretizzare.

Ecco le parole dei protagonisti in sala stampa al termine del match

Così Mister Tomei al termine di Ascoli-Arezzo:

“Abbiamo giocato una grande partita, abbiamo palleggiato e dominato il gioco, sono contentissimo per la prestazione. Mi fa piacere che l’Arezzo ci abbia rispettato molto, ha fatto una partita di attesa. Noi ce la siamo giocata, abbiamo preso due contropiedi, che sono la forza dell’avversario. Nel primo tempo abbiamo avuto più situazioni in cui potevamo fare gol, loro sotto palla per 95’, ci sta che prendi gol su una ripartenza. Abbiamo subìto gol nel nostro momento migliore, ma i ragazzi sono rimasti lucidi, hanno continuato a giocare. È normale che perdere fa male, ma non guardo mai il risultato, bensì la prestazione, che è stata ottima. Noi abbiamo disputato una partita di cuore, ce la siamo giocata alla pari, a viso aperto, avremmo potuto essere un po’ più concreti. La cornice di pubblico è stata meravigliosa, un bello spot per il calcio, è stato bello vedere due squadre forti che si sono date battaglia in tutta correttezza.

In queste partite chi fa gol ha ragione, per noi è stata una prova importante, che ci fa crescere e capire che siamo sulla strada giusta, il campionato è ancora lungo. Resta l’amaro del risultato, ma nel calcio ci può stare”.

Questo il commento del capitano Marcos Curado al termine di Ascoli-Arezzo: “Siamo i primi ad essere rammaricati per una sconfitta che fa male, sapevamo che le ripartenze erano il punto di forza dell’Arezzo, ma per l’atteggiamento avuto non possiamo rimproverarci nulla. Da capitano sono veramente orgoglioso di quello che stiamo dando e del senso di appartenenza che stiamo dimostrando. Non basta, dovremo curare ancor più i dettagli e migliorare negli ultimi metri. Loro nelle ripartenze bravi ad essere concreti, alla fine conta questo. Abbiamo concesso spazi a una squadra che si schiaccia dietro e poi riparte. Per i tifosi non abbiamo più parole, ci sostengono e ci apprezzano, riconoscono che in campo c’è un gruppo che dà tutto, per un giocatore è la cosa più bella avere una tifoseria del genere. Il distacco dall’Arezzo? Andiamo dritti per la nostra strada, oggi più che mai. Quando si vince è facile, ma io oggi voglio dire che sono fiero di far parte di questo gruppo di ragazzi, abbiamo capito dove siamo e lo dimostriamo con l’atteggiamento, lo spirito di sacrificio e la voglia di vincere ogni domenica”.

Il Direttore Sportivo Matteo Patti ha commentato così la sconfitta interna con l’Arezzo: “C’è amaro in bocca perché perdere non è mai bello, ma siamo orgogliosi di quello che i ragazzi hanno dato. Sono sicuro che anche il pubblico sa riconoscere quanto viene espresso in campo, è un pubblico competente che ha vissuto palcoscenici diversi e l’incitamento finale è sintomatico dell’attaccamento ai colori; spero che i tifosi si sentano degni d’essere rappresentati da questi ragazzi, noi siamo orgogliosi di loro, sappiamo di aver costruito questa squadra pochi mesi fa e proseguiamo con convinzione il nostro percorso. L’obiettivo non cambia di una virgola, siamo partiti qualche mese fa cambiando quasi tutto e continuiamo dritti verso questa direzione, che ha portato dignità a questa città; credo che riusciremo a fare qualcosa di importante per il nostro pubblico, che c’entra poco con questa categoria”.

