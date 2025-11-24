ASCOLI PICENO – Stanno proseguendo le attività del progetto “Nuove energie” coordinato da Unione Sportiva Acli Marche Aps.
Si tratta di una serie di eventi gratuiti, realizzati col finanziamento dell’Ambito sociale territoriale XXII (Comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Roccafluvione, Palmiano e Venarotta).
Ogni lunedì l’appuntamento è dalle 15 alle 17 presso l’Orario della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in via 3 Ottobre (angolo via Napoli) ad Ascoli.
Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 24 Novembre con lezioni e partite libere di burraco.
Chi ne conosce già le regole potrà giocare, mentre chi invece non ne è al corrente avrà a disposizione istruttori per apprenderne le nozioni.
“Nuove energie” vuole promuovere l’invecchiamento attivo della popolazione che può avvenire in vari modi.
Anche semplicemente giocando a burraco possono esserci dei benefici.
Per esempio si riesce a mantenersi più giovani grazie all’impegno che viene richiesto per memorizzare il regolamento, le tecniche di gioco ed i termini tecnici connessi al gioco (chiusura, scartare, pinella, etc). Giocare a burraco aiuta anche a uscire dall’isolamento, favorisce la socializzazione e l’aggregazione.
La partecipazione alle attività è gratuita. Informazioni e prenotazioni al numero 3495711408.
