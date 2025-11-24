FOLIGNANO – Era il novembre del 1975 quando Paola Coccia decise di avviare la sua prima attività commerciale. Lo fece con poche risorse, molta determinazione e non poche paure, in un piccolo locale affacciato sulla Piceno Aprutina, alle porte di Villa Pigna. In quegli anni il negozio proponeva principalmente articoli di prima necessità: merceria, sanitaria, cancelleria e abbigliamento per bambini. In una zona periferica di Ascoli Piceno e in una Folignano ancora poco popolosa – ma destinata a un importante sviluppo urbanistico – un’attività di quel tipo rappresentava una novità assoluta in un territorio dove si trovavano quasi esclusivamente alimentari e bar.

Nel 1981 Paola trasferì la sua sede nel centro di una Villa Pigna in forte espansione, ampliando l’offerta ai settori dell’abbigliamento uomo e, in particolare, donna. Gli anni Ottanta, caratterizzati da un significativo dinamismo commerciale, offrirono nuove opportunità: il negozio venne ampliato e arricchito con prodotti di qualità in tutti i reparti.

Nel corso dei decenni, Paola Abbigliamento/Cartolibreria ha accompagnato generazioni di bambini e ragazzi fornendo abbigliamento, libri e articoli di cartotecnica, diventando un punto di riferimento per le famiglie di Folignano e della vicina zona di Marino del Tronto. Con l’ingresso dei figli nell’attività si aprì una nuova fase: I Ragazzi di Paola si trasformò progressivamente in un negozio specializzato in abbigliamento e accessori, adeguandosi ai cambiamenti del mercato e alla nascita dei centri commerciali, senza mai rinunciare alla propria identità.

Oggi l’attività compie 50 anni. Un traguardo che non rappresenta soltanto la storia di un negozio o di una famiglia, ma anche quella di una comunità intera che, nel tempo, ha trovato in questo luogo un punto di incontro, servizio e fiducia. Cinquant’anni durante i quali migliaia di persone sono entrate, hanno scelto, condiviso momenti di vita e lasciato un segno umano che ancora oggi vive in chi porta avanti questa realtà.

Per questo, il messaggio che accompagna questo importante anniversario sintetizza al meglio lo spirito di mezzo secolo di lavoro: “Sinceramente dal 1975, a Villa Pigna. Siamo un po’ tutti I Ragazzi di Paola.”

