ASCOLI PICENO – Una nutrita platea, quasi tutta al femminile, ha presenziato con grande attenzione ed interesse, Domenica 23 Novembre, presso il Centro ADA-Di Odoardo di Pennile di Sotto, alla presentazione del libro “AUTENTICHE” scritto da Daniela Tiburzi, consulente e business coach.

Nell’occasione la stessa autrice, intervistata da Giorgio Fiori del direttivo del sodalizio ospitante, ha illustrato rispondendo anche a specifiche domande, la sua ultima fatica letteraria che rappresenta un po’ anche la continuazione della sua precedente pubblicazione “Il Valore delle Donne” del 2024, sintetizzando come la “AUTENTICHE” voglia essere appunto una guida per le donne a riconoscere le proprie potenzialità e le proprie risorse e a trasformare le difficoltà in opportunità. L’incontro è stato promosso, come ha sottolineato in apertura la presidente di ADA, Paola Luzi, nell’ambito della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dal 1999, per il 25 novembre di ogni anno ed a cui il sodalizio partecipa puntualmente ad ogni ricorrenza, con iniziative ed eventi diversi.

E questa volta l’evento è stato anche riferito al Protocollo d’Intesa promosso dal Prefetto di Ascoli Piceno Sante Copponi e sottoscritto anche da ADA, per la condivisione di procedure e strategie finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere e con l’impegno ad essere attivi sul fronte della violenza contro le donne, con iniziative ed azioni varie. Essendo poi anche noto che la violenza contro donne, non è solo fisica, ma anche sessuale, psicologica, economica e altro è su questo “altro” che va considerata violenza, l’indifferenza, il giudicare fine a sé stesso, quando ci si imbatte in casi di donne che hanno vissuto un devastante dramma familiare, a cui peraltro il libro della Tiburzi è dedicato ed a cui l’autrice intende dare utili spunti per trovare forza, ristoro, speranza e nuova luce per andare avanti. Al termine del costruttivo pomeriggio sono state rivolte dai presenti, anche uomini, tante domande all’autrice ed è stato quindi anche ricordato che “AUTENCHE” (Capponi Editore) è possibile reperirlo presso tutte le librerie e anche su Amazon.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.