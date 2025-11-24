ASCOLI PICENO – Che grande partita.
L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di domenica 23 novembre, schianta per 4-0 il Sora in Ciociaria. Match valevole per il girone F di serie D.
Un dominio assoluto, quello ascolano. In rete D’Alessandro, Mazzarani e doppietta di Belloni. Tre punti molto molto importanti per la classifica.
Di seguito il tabellino completo
SORA: Laukzemis; Orazzo, Bittante, Bassini (42’pt Filì); Bolo (30’st Ippoliti), Casciano, Lauria, Pecchia (1’st Di Piedi), Flaminio (1’st Paci); Trotta, Curatolo (25’st Boglione). A disp. Mutavcic, Fontana, Ferrari, Dini. All. Giacomarro.
ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio; Mazzarani (9’st Camilloni), D’Alessandro, Nonni; Carbone, Forgione, Coppola (18’st Muro), Vechiarello (28’st Minicucci), Sbrissa; Didio (25’st Belloni), Sardo (32’stb Antoniazzi). A disp. Galbiati, Maio, Bucco, Gafuri. All. Seccardini.
MARCATORI: 25’pt D’Alessandro, 35’pt Mazzarani, 28’st Belloni, 51’st Belloni.
NOTE: espulso al 22’st Lauria per doppia ammonizione; ammoniti Orazzo, Bolo, Lauri, Vechiarello, Coppola, Camilloni, Muro. Rec. 1’pt, 6’st.
