ASCOLI PICENO – Una prestazione sontuosa.

Nel pomeriggio di domenica 23 novembre l’Atletico Ascoli ha vinto 4-0 contro il Sora in Ciociaria. Partita valevole per il girone F di serie D.

A fine gara le dichiarazioni di mister Simone Seccardini in conferenza, ecco le sue parole riportate dal portale del Club ascolano: “Vincere con questo risultato non è mai facile fuori casa. Una partita in totale controllo nella quale i primi due gol sono arrivati da schemi su calcio piazzato. Quando riusciamo a segnare per primi poi difficilmente perdiamo. Sono contento per Belloni che ha segnato e si è sbloccato”.

