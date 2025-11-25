CASTEL DI LAMA – L’ASD Roller Green spegne le sue prime 20 candeline e celebra un traguardo ricco di soddisfazioni, risultati e crescita sportiva. L’evento, ospitato nello splendido scenario del ristorante Vernacolo di Castel di Lama, ha riunito atleti, famiglie, dirigenti, staff tecnico e autorità locali per una serata che ha ripercorso due decenni di storia e impegno nel mondo del pattinaggio.

Alla celebrazione hanno partecipato anche importanti rappresentanti delle istituzioni:

il Sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio;

gli assessori del Comune di Spinetoli, Lory Mascitti e Andrea Tassoni;

il fondatore della Roller Green Giuseppe Traini, Presidente ad honorem e sponsor con la sua azienda Traini Ecoservices.

Una società in continua crescita: corsa, artistico, freestyle e hockey

Nel corso della serata è stato ricordato come la Roller Green, nel tempo, abbia ampliato la propria proposta sportiva diventando una realtà completa e strutturata. Accanto al settore corsa, da sempre cuore pulsante della società, si sono sviluppati negli anni anche:

il settore artistico, con atleti impegnati in coreografie, esibizioni tecniche e competizioni dedicate;

il settore freestyle, dinamico e in costante crescita, che unisce tecnica e creatività;

il settore hockey, disciplina di squadra che ha arricchito ulteriormente l’offerta formativa della società.

Questa diversificazione ha permesso a un numero sempre maggiore di giovani di avvicinarsi al pattinaggio scegliendo la disciplina più vicina alle proprie attitudini e passioni.

Uno dei momenti centrali dell’evento è stato quello dedicato alle premiazioni degli atleti, che si sono distinti durante l’ultima stagione sportiva nei vari settori. Un riconoscimento all’impegno e alla determinazione che ogni ragazzo e ragazza porta in pista, rappresentando con orgoglio i colori della Roller Green.

Sono state ricordate anche le principali tappe che hanno segnato questi vent’anni: dalle prime competizioni regionali ai successi nazionali e Internazionali, dalla crescita del settore giovanile alla nascita dei nuovi progetti sportivi rivolti al futuro.

Il Presidente Giovanni Anselmi, insieme allo staff tecnico, ha voluto ringraziare tutti coloro che, con impegno quotidiano, sostengono la società: atleti, famiglie, volontari, allenatori, sponsor e istituzioni locali. «La Roller Green – ha sottolineato – è una grande famiglia, e i risultati ottenuti in questi anni sono il frutto della passione e della collaborazione di ognuno».

La serata si è trasformata in una vera e propria festa per il ventennale, con spettacoli musicali, momenti di intrattenimento, esibizioni artistiche e una partecipatissima festa da ballo che ha coinvolto atleti, genitori e ospiti in un clima di gioia ed entusiasmo. Un’occasione speciale per rafforzare il senso di appartenenza che da sempre caratterizza la Roller Green.

L’evento si è concluso in un’atmosfera di grande emozione, rinnovando l’impegno della società nel proseguire il proprio percorso di crescita e nel promuovere i valori dello sport, del rispetto e della condivisione.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.