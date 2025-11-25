Nel corso dell’evento condotto da Gloria Caioni e Federico Ameli, il Massimo Cittadino ospiterà esibizioni musicali e artistiche, testimonianze dirette e l’attesissima premiazione del contest

ASCOLI PICENO – In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si rinnova anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con “Amore senza lividi”, l’iniziativa promossa dall’associazione di promozione sociale AP Events con il patrocinio di Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno e Commissione Pari Opportunità Provinciale.

Sarà il Teatro Ventidio Basso di Ascoli, nella serata di giovedì 27 novembre, a ospitare un evento giunto alla quarta edizione e dedicato alla sensibilizzazione e al contrasto di ogni forma di violenza. Anche quest’anno, Ap Events vuole lanciare un messaggio chiaro da condividere con la comunità locale e le nuove generazioni attraverso una serata in cui mettere in evidenza l’universo femminile e i suoi straordinari esempi positivi.

Nel corso dell’evento condotto da Gloria Caioni e Federico Ameli, il Massimo Cittadino ospiterà esibizioni musicali e artistiche, testimonianze dirette e l’attesissima premiazione del contest a tema che, come nelle precedenti edizioni, ha visto protagonisti gli studenti delle scuole superiori della città nella realizzazione di TikTok per condannare violenza e discriminazione e lanciare un messaggio di speranza, aiutando le donne a esprimere e denunciare senza esitazione il proprio disagio.

Condannare la violenza presentando ai più giovani dei casi concreti, ma anche degli esempi positivi di donne in grado di andare oltre ogni pregiudizio e affermarsi nel proprio settore di attività. È questo lo spirito con cui nel corso della serata Ap Events assegnerà il Premio “Picchio Rosa” a tre donne che, sul territorio come in tutta Italia, rappresentano un modello da seguire per le nuove generazioni. Saranno presenti le Scuole di Danza del Territorio Ascolano “Danzarte” con la direzione artistica di Claudia Casimirri e “Tina Dance” con la direzione artistica di Tina Nepi.

Per chiudere al meglio la serata, anche quest’anno è prevista la partecipazione straordinaria de “Chigghie de Santa Chiara”, il duo comico ascolano composto da Amedeo Castelli e Marco Tiburtini, che porterà sul palco del Ventidio Basso uno dei loro esilaranti sketch.

«Edizione dopo edizione, “Amore senza lividi” vuole continuare a offrire un contributo importante sul piano della sensibilizzazione celebrando la forza, il valore e il coraggio delle donne – affermano il presidente di AP Events Emidio Bollettini, il vicepresidente Diego Migliarelli e il consigliere Mattia Ciannavei – La violenza, in ogni sua forma, rappresenta una ferita profonda per l’intera società e, come associazione di promozione sociale con una forte componente giovanile, sentiamo la responsabilità di contribuire attivamente al cambiamento. Il successo delle precedenti edizioni e il numero elevatissimo di prenotazioni già confermate per l’evento di quest’anno sono merito del coinvolgimento attivo e della passione di tutti i nostri soci, il cuore pulsante delle nostre attività. Ognuno di noi, con la propria creatività e con spirito di servizio, evidenzia ogni giorno il grande valore del volontariato, contribuendo al cambiamento con grande responsabilità. Ringraziamo il Comune di Ascoli, il sindaco Marco Fioravanti, le istituzioni territoriali e tutte le realtà che ogni anno rinnovano fiducia e impegno verso un progetto che mette al centro la cultura del rispetto e della prevenzione».

L’ingresso è gratuito su prenotazione. I biglietti sono disponibili sul circuito Eventbrite.

L’evento è promosso in collaborazione con Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno e Commissione Pari Opportunità provinciale, insieme ai partenariati con la Fondazione Simona Orlini, la Fondazione Carisap, Rai Marche e CIIP. Partner dell’iniziativa AISM Ascoli Piceno.

Si ringraziano inoltre per il loro prezioso sostegno: Fainplast, Luminos Fit Collection, Polisini Costruzioni, Hotel Ristorante Pizzeria Tramonto, Power Laser, Radio Lattemiele, RM Global e Option One.

