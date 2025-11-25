La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome e il luogo di svolgimento della manifestazione

OFFIDA – Stanno proseguendo, nel territorio del Comune di Offida, le attività realizzate nell’ambito del progetto presentato dal Comune di Offida sul bando regionale “Iniziative a carattere territoriale sui tempi del benessere e della qualità della vita”.

Sabato 29 novembre, alle 9,30, si svolgerà una camminata sportiva della durata di circa 3 ore.

La manifestazione, a cui saranno presenti accompagnatori CAI, intende promuovere il movimento e combattere la sedentarietà, oltre che creare un momento di aggregazione.

Il ritrovo è fissato in Piazza Beato Bernardo, proprio davanti al Santuario del Beato Bernardo a Offida.

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome e il luogo di svolgimento della manifestazione. Non occorre essere particolarmente allenati per partecipare in quanto non si tratta di una competizione, il percorso sarà di circa 5 chilometri.

Si consigliano scarpe da trekking, pantaloni lunghi comodi, giacca, felpa e k-way. Ma anche di portare con se acqua e uno snack.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato allo sport del Comune di Offida, in collaborazione con l’Unione Sportiva Acli Marche Aps e prevede anche un pic nic a chilometro zero offerto da Agriturismo “Il chierico”

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina Facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.