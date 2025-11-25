ASCOLI PICENO – Sarà Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia a dirigere Vis Pesaro-Ascoli, match valido per la 16^ giornata del Campionato di Serie C Sky Wifi, in programma lunedì 1° dicembre, alle ore 20:30, al Benelli di Pesaro. Gli Assistenti sono Andrea Cecchi di Roma e Massimiliano Starnini di Viterbo. Quarto Ufficiale Gianluca Guitaldi di Rimini, Operatore FVS Emanuele Bracaccini di Macerata.

Il Giudice Sportivo, con riferimento alla partita Ascoli-Arezzo, ha comminato un’ammenda di 1.000,00 al club toscano “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato durante la gara sei petardi e sette fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze, oltre ad un fumogeno sul terreno di gioco all’82’ della gara”.

Un turno di squalifica al difensore bianconero Rizzo e uno a Riccardo Zoia, difensore della Vis Pesaro, espulso ieri per somma di ammonizioni nel match col Perugia.

Due turni di squalifica sono stati inflitti all’allenatore della Vis Roberto Stellone, espulso al Curi di Perugia “per avere, al 30’ del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, mentre quest’ultimo era impegnato in una revisione FVS, entrava nell’area di revisione protestando platealmente”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.