Per le aziende che ambiscono a un’impresa più sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico, ma non sanno come muovere i primi passi, la Camera Marche ha creato un portale dedicato che funge da vera e propria “cassetta degli attrezzi” per la transizione con: Strumento di Assessment “SUSTAINability” , con il quale le imprese possono misurare la propria performance sui temi ambientali, sociali e di governance e ottenere un report personalizzato con i punti di forza e le aree di miglioramento. Formazione e Orientamento: È disponibile l’archivio delle registrazioni degli incontri formativi e di orientamento organizzati dalla Camera di Commercio, con il relativo materiale di approfondimento. Opportunità di Finanziamento: Una sezione dedicata raccoglie le opportunità di finanziamento per sostenere la transizione ecologica e digitale delle imprese.

Per prenotare l’incontro gratuito: https://cameramarche.esgdintec.it/prenota-incontro.aspx. Guarda il video di presentazione Per maggiori informazioni: vai il sito ESG di Camera Marche