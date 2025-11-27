SPINETOLI – Una visita inaspettata quanto gradita, quella compiuta dal segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini che, impegnato nel suo mini tour piceno (mattinata del 26 novembre alla Finproject di Ascoli, pomeriggio inaugurazione della nuova sede del sindacato a San Benedetto), ha voluto trovare il tempo per andare a salutare dei lavoratori e delle lavoratrici speciali: i ragazzi della Locanda Centimetro Zero.

Accompagnato dalla segretaria della Camera del Lavoro di Ascoli, Barbara Nicolai, e dalla segretaria Maria Calvaresi, Landini ha avuto parole di elogio per una realtà, il ristorante di Pagliare che da dieci anni occupa ragazzi svantaggiati, che merita un plauso convinto per una lodevole opera quale quella di offrire un’opportunità di lavoro che è anche e soprattutto integrazione sociale.

Il segretario della Cgil nazionale, nel mentre si congedava con la promessa di tornare in futuro, non ha mancato di elogiare la cucina del ristorante (olive ascolane in primis, ma anche panettone e torroni prodotti da Cioccolé, la cioccolateria della Locanda), facendo gli auguri a tutti i ragazzi ed a Roberta D’Emidio ed Emidio Mandozzi, che ogni giorno rinnovano il proprio impegno a che questa opportunità non solo continui a viaggiare sull’onda di un successo sempre crescente, ma che possa essere e fungere da stimolo per traguardi ancora più ambiziosi, con l’apertura – prevista per il prossimo anno – di un nuovo ristorante presso Palazzo Saladini-Pilastri, ad Ascoli Piceno.

