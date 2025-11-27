ASCOLI CALCIO – Saranno in vendita i biglietti dalle ore 18 giovedì 27 novembre, e fino alle ore 19 di domenica 30 novembre, online e presso le ricevitorie autorizzate Vivaticket, i biglietti per assistere a VIS PESARO-ASCOLI, match valido per la 16^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, in programma lunedì 1° dicembre, alle 20:30, al Benelli di Pesaro. I sostenitori dell’Ascoli potranno acquistare il biglietto soltanto per il settore Ospiti (capienza di 588 posti) e solo se in possesso della fidelity card bianconera. Questi i prezzi dei biglietti, ai quali va aggiunta la commissione di servizio: ‘Intero’ 14,00 €, ‘Ridotto’ (under 15, over 65 e donne) 12,00 € e ‘Ridottissimo’ (bambini fino a 12 anni) 1,00 €.

ARBITRO Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia. Gli Assistenti sono Andrea Cecchi di Roma e Massimiliano Starnini di Viterbo. Quarto Ufficiale Gianluca Guitaldi di Rimini, Operatore FVS Emanuele Bracaccini di Macerata.

Il Giudice Sportivo, con riferimento alla partita Ravenna-Ascoli del 2 novembre scorso, vista la relazione della Procura Federale, ha comminato un’ammenda di € 3.000,00 a carico dell’Ascoli per la condotta tenuta da alcuni suoi sostenitori in occasione della trasferta al Benelli.

Il Giudice Sportivo ha tenuto conto del fatto che i cori di discriminazione razziale nei confronti di tre calciatori del Ravenna sono stati proferiti da circa quaranta sostenitori dell’Ascoli – percentuale alquanto ridotta rispetto ai seicento originariamente presenti nel settore ospiti – e che l’episodio si è verificato quando tutta la rimanente parte di pubblico era defluita, la gara era terminata e i giocatori della squadra di casa stavano effettuando esercizi.

