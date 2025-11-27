Il buon lavoro che sta facendo mister Tomei si evidenzia non solo nell’ottimo palleggio. La squadra ha incassato appena 6 reti in 15 partite.

ASCOLI PICENO – Il campionato di Serie C è lungo, mancano 4 gare alla fine del girone di andata, e si può già fare un primo bilancio della stagione bianconera dopo 15 gare disputate in questo Girone B 2o25/26, l’Ascoli è sicuramente tra i protagonisti assoluti. La difesa è il vero punto di forza: solo 6 gol subiti, un dato da record.

Un cammino che fa sognare i tifosi e pone la squadra saldamente in zona promozione, i bianconeri si trovano al terzo posto in classifica con ben 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte. Sopra un Arezzo inarrestabile 38 punti e solo una sconfitta e il Ravenna con 35 punti e la vittoria nello scontro diretto con l’Ascoli.

Difesa Blindata e Solidità Tattica

Il buon lavoro che sta facendo mister Tomei si evidenzia non solo nell’ottimo palleggio, e un possesso palla da applausi ma anche per la solidità difensiva. La squadra ha incassato appena 6 reti in 15 partite, confermandosi come la miglior difesa del girone e tra le migliori d’Italia, con una differenza reti stratosferica di +19.

Un lavoro tattico meticoloso e di una grande compattezza tra i reparti. Il portiere, Samuele Vitale è il primo regista della squadra e la linea a quattro ha dimostrato una buona intesa anche quando per infortunio è mancato Nicoletti, ottime le sue prestazioni da centrale difensivo, ben sostituito da Rizzo.

Un centrocampo che in Damiani vede il suo faro, e Milanese che in questa seconda esperienza in bianconero sta dimostrando tutte le sue qualità condite anche da 4 reti.

Attacco efficace, ma in flessione nelle ultime sei gare

Con 25 gol segnati, il reparto d’attacco si è mostrato tra i più prolifici del raggruppamento. Brilla su tutti nel tabellino dei marcatori: Simone D’Uffizi, che con 6 reti si è imposto come il capocannoniere della squadra, rappresentando l’arma in più in grado di sbloccare le partite più complicate.

L’Ascoli, pur vantando ancora il terzo miglior attacco del girone B, sta vivendo un momento di difficoltà realizzativa che ha coinciso con l’avvicinarsi dello scontro diretto. Dopo il roboante successo interno per 5-0 contro il Pontedera, il rendimento offensivo della squadra di Tomei è calato: solo 3 reti segnate nelle ultime sei gare, e attacco a secco con Ravenna e Arezzo.

La costanza di risultati, con sole due battute d’arresto in 15 gare, e le ottime prestazioni viste in campo permettono comunque di guardare con ottimismo al futuro, mantenendo un margine importante sulle inseguitrici che ambiscono ai playoff.

