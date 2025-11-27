OFFIDA – A Offida la cultura è un lavoro paziente, che punta a far sedimentare nel tempo il seme della curiosità, dell’ascolto e dell’immaginazione. Il… Continua »

OFFIDA – A Offida la cultura è un lavoro paziente, che punta a far sedimentare nel tempo il seme della curiosità, dell’ascolto e dell’immaginazione. Il Colibrì Festival, rassegna di teatro per famiglie e ragazzi ospitata nello scrigno del Teatro Serpente Aureo, è una delle espressioni più chiare di questo impegno: partire dai bambini per costruire benessere culturale, e quindi una città più coesa, più accogliente, più viva.

“Dopo il sold out della scorsa edizione – commenta l’assessora alla Cultura, Marica Cataldi – Offida rilancia e replica: perché investire sul teatro significa investire sul futuro. E lo fa con una scelta precisa: rendere l’esperienza accessibile davvero a tutti, con ingresso gratuito e prenotazione a 1 euro. Un teatro che educa, unisce, fa parlare una volta tornati a casa”.

Il Colibrì Festival nasce (e cresce) con una visione chiara: il teatro come viatico di emozioni e strumento di educazione alla crescita, capace di far sedere insieme nonni, genitori e bambini nello stesso buio di sala, davanti alla stessa storia. È lì che si ricompone la comunità “di tutte le età”. E poi succede una cosa semplice e potentissima: si torna a casa e se ne parla.

In questa direzione va anche il lavoro di rete: da un lato il Comune di Offida, dall’altro il ritorno dentro un circuito regionale che valorizza le competenze e mette in connessione pubblici e linguaggi. La sinergia con AMAT è un tassello importante, come sottolinea anche Carlotta Tringali, evidenziando la volontà di “far entrare in contatto” territori, artisti e spettatori, dentro un luogo.

Il festival si inserisce in una cornice più ampia di progettazione territoriale: l’iniziativa è promossa dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuta dalla Regione con fondi dedicati alle aree interne, a conferma che la cultura è anche una politica di prossimità, pensata per coinvolgere comunità e famiglie. L’invito è aperto a tutto il pubblico del Piceno: perché un borgo è davvero accogliente quando sa offrire occasioni di incontro e bellezza, per tutti.

Compagnie di esperienza, storie che parlano ai piccoli (e agli adulti)

La proposta artistica è affidata a professionisti del teatro ragazzi, con spettacoli capaci di “agganciarsi” a sensibilità diverse: dal racconto natalizio e poetico di Rodari al gioco teatrale, fino alla comicità musicale e circense.

Programma al Teatro Serpente Aureo (ore 17:15):

8 dicembre. La Freccia Azzurra (Fondazione AIDA);

14 dicembre, Il folletto mangiasogni (Fratelli di Taglia);

28 dicembre 2025, 1,2,3… Stella! (Teatro Verde);

11 gennaio 2026, Sconcerto d’Amore (Compagnia Nando e Maila).

Come ricorda il sindaco Luigi Massa: “La rassegna è una scommessa vinta: attraverso i bambini si coinvolgono anche gli adulti, si propone un modo diverso di usare il tempo, e si rafforza il senso di comunità. È un investimento pubblico che diventa opportunità concreta: una “punta di diamante” che migliora la qualità della vita culturale del borgo”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.