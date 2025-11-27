ASCOLI PICENO – Di seguito tre note stampa del Comune di Ascoli.

A partire dalle ore 06:00 alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2025 la ditta Impresa Edile Gaspari Gabriele srl procederà allo smontaggio della gru in Corso di Sotto civ. 2-4. Saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità (ordinanza dirigenziale nr. 803 del 30/11/2021):

– l’interdizione della circolazione veicolare in Corso di Sotto per il tratto compreso da Piazza Cecco D’Ascoli e fino a Rua del Lauro;

– il divieto di sosta rimozione coatta su tutto il parcheggio (a pagamento) sito sul lato nord di Piazza Cecco D’Ascoli per la movimentazione e deposito degli elementi necessari al montaggio della suddetta gru;

– la delimitazione temporanea con elementi grigliati metallici di tutta l’area interessata ai succitati lavori in Corso di Sotto e in Piazza Cecco D’Ascoli. Alla richiedente di presidiare con proprio personale le intersezione.

A partire dalle ore 23:00 del giorno 2 dicembre 2025 alle ore 06:00 del giorno 3 dicembre 2025 la ditta Fratelli Rinaldi srl – Impresa Costruzioni procederà allo smontaggio della gru in Corso Vittorio Emanuele nr. 30 . Saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità ( ordinanza dirigenziale nr. 220 del 11/04/2022):

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 781 del 29 novembre 2025 l’Amministrazione comunale dispone, in deroga temporanea alle Ordinanze Dirigenziali citate in premessa, dal 28/11/2025 al 06/01/2026:

– la modifica del regime orario di limitazione al traffico veicolare nelle ZTL “a fascia ridotta” con orario di validità 20:30–05:00 nei giorni feriali e nei giorni festivi. All’interno della predetta fascia oraria è consentito il transito ai soli autorizzati individuati dal Regolamento ZTL e APU approvato con DGC n.194/2024;

– l’adeguamento orario della rilevazione automatizzata delle infrazioni, nel rispetto del DPR 22 giugno 1999 n.250 nonché delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel decreto ministeriale di autorizzazione citato in premessa, con riduzione della fascia oraria di rilevazione nei giorni festivi di cui al punto precedente.