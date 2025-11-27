Le realtà ascolane verranno confrontate con le tendenze artistiche italiane e internazionali coeve, per restituire un quadro più ampio del fermento culturale che ha accompagnato la nascita della modernità

ASCOLI PICENO – La Delegazione FAI di Ascoli Piceno è lieta di dare avvio alla Rassegna sul Novecento con il primo incontro dal titolo “Arte tra Ottocento e Secolo Nuovo”, che si terrà mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 18, nella suggestiva sede di Palazzo Bazzani (ingresso da Via T. Afranio 25 – Ascoli Piceno). Evento aperto a tutti senza prenotazione. Contributo di partecipazione consigliato 4 euro Iscritti FAI, 6 euro Non iscritti.

L’appuntamento offrirà uno sguardo ravvicinato sulla produzione artistica locale tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, mettendo in luce opere, autori e testimonianze spesso poco note. Le realtà ascolane verranno confrontate con le tendenze artistiche italiane e internazionali coeve, per restituire un quadro più ampio del fermento culturale che ha accompagnato la nascita della modernità.

A condurre il pubblico in questo percorso saranno due relatori di primo piano: il Professor Stefano Papetti, Direttore dei Musei Civici di Ascoli Piceno e il Professor Federico Bellini, Professore SAAD, Università di Camerino.

Con questa iniziativa, la Delegazione FAI di Ascoli Piceno intende promuovere un percorso di conoscenza e riflessione sulla cultura del Novecento, valorizzando le personalità, i luoghi e le idee che hanno contribuito a definire la modernità ascolana e italiana.

