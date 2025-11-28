Don Francesco Fulvi, parroco di San Luca, ha ripercorso le tappe degli eventi che la parrocchia ha organizzato dal giugno dello scorso anno per celebrare, fare memoria e proiettarsi a un futuro di speranza, nello spirito giubilare

ASCOLI PICENO – Il 27 novembre presso la Sala Morgante di Casa Regina Apostolorum ad Ascoli Piceno sono stati presentati alla stampa la pubblicazione e la Mostra sui Cinquanta anni della parrocchia di San Luca Evangelista in Villa Pigna di Folignano, istituita nel 1974.

Don Francesco Fulvi, parroco di San Luca, ha ripercorso le tappe degli eventi che la parrocchia ha organizzato dal giugno dello scorso anno per celebrare, fare memoria e proiettarsi a un futuro di speranza, nello spirito giubilare: i tornei sportivi, la concelebrazione con il Vescovo Palmieri, l’incontro conviviale in piazza che ha coinvolto oltre trecento partecipanti, lo svelamento in chiesa della nuova icona dedicata al Santo, l’installazione del nuovo organo a canne, dono di una famiglia benefattrice e l’avvio delle ricerche storiche.

Daniele Ricciotti, curatore della pubblicazione e della mostra fotografica, documentaria-multimediale, ha illustrato le caratteristiche del volume e le modalità di fruizione del percorso espositivo, allestito da sabato 29 novembre presso l’Oratorio di Villa Pigna: il libro, dall’elegante veste tipografica, racconta la storia della parrocchia di San Luca ed è suddivisa in quattro capitoli:

“Il territorio di Villa Pigna, breve profilo storico” di Erminia Tosti Luna rievoca le origini millenarie del sito di “Pigna”, rintracciato presso l’archivio di Stato di Ascoli Piceno, la presenza dei primi agglomerati fino al boom edilizio degli anni 70 e 80 a oggi; “Quando nasce una parrocchia, viaggio nelle carte d’archivio e nella memoria” del curatore del volume, Daniele Ricciotti, grazie alla cospicua documentazione, ricostruisce la vita della parrocchia in parallelo con la biografia del primo parroco, don Franco Petrucci, fino al 2024; “Il complesso parrocchiale San Luca Evangelista. La chiesa dell’abbraccio” di Adriana Cipollini e Michele Picciolo, progettisti della nuova chiesa parrocchiale edificata tra il 2000 e il 2001, racconta la scelta progettuale, le caratteristiche architettoniche, nonché l’utilizzo dei materiali che hanno reso unica la nuova costruzione; “Documenti”: è il capitolo in cui sono stati raccolti i materiali utilizzati nella stesura del lavoro, le testimonianze dei parrocchiani, i discorsi, le omelie e le lettere di don Franco Petrucci.

Il volume si chiude con una testimonianza dell’attuale parroco, don Francesco Fulvi e una cronologia completa con gli avvenimenti salienti di cinquanta anni di storia della comunità.

Don Francesco Fulvi e Daniele Ricciotti hanno ringraziato il Comune di Folignano per il generoso contributo che ha permesso la stampa di numerose copie che verranno distribuite gratuitamente a ogni famiglia di Villa Pigna.

Nel nuovo sito mostra50.altervista.it è possibile visionare l’intero percorso espositivo, arricchito dal corredo multimediale che rende l’esperienza più approfondita e coinvolgente.

L’inaugurazione del busto dedicato a don Franco Petrucci, per volontà del Comune di Folignano di concerto con la sua famiglia e la parrocchia, la presentazione della pubblicazione e l’apertura ufficiale della mostra avverranno sabato 29 novembre a Villa Pigna, nei pressi dell’Oratorio dalle ore 15.00.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.