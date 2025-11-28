La Lega Pro prende atto della decisione assunta nella giornata di oggi dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in merito alla revoca dell’affiliazione del Rimini Football Club dal campionato di Serie C. Una decisione assunta in ottemperanza alle norme federali in materia e resasi necessaria in seguito alla liquidazione volontaria depositata dall’amministratore giudiziario nei giorni precedenti.

La Lega Pro, attraverso il suo Consiglio Direttivo, conferma la piena collaborazione con la FIGC per ogni decisione a favore della tutela del sistema calcio e della sostenibilità economico-finanziaria dello stesso, con norme più stringenti e rigorose all’iscrizione, come approvato nel corso dell’ultimo Consiglio federale, e l’introduzione degli indicatori di liquidità richiesti dalla Serie C nel corso della scorsa stagione. Per una sempre maggiore trasparenza e un più responsabile controllo dei costi, da questa stagione la Lega Pro ha introdotto il modello di Salary Cap in forma sperimentale, che dalla prossima sarà applicato in maniera definitiva.

«L’esclusione del Rimini, che avviene nel corso di svolgimento della stagione, genera un ulteriore grave danno alla Serie C in un momento di grande sforzo per aumentarne appeal, ritorni e visibilità» dice il presidente Matteo Marani. «Il nostro pensiero va in primis ai lavoratori penalizzati da questa estromissione, a partire dai dipendenti della società: calciatori, tecnici, personale amministrativo e tutti gli uffici. Così come è doveroso ricordare i tanti e appassionati tifosi del Rimini, penalizzati per primi da questo amaro epilogo».

Ecco il comunicato ufficiale del club : “Rimini Football Club rende noto che, a seguito della messa in liquidazione della società Rimini Football Club S.r.l., la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha emanato in data 28 novembre 2025 il Comunicato Ufficiale n. 104/A con il quale, ai sensi degli artt. 16 e 110 delle NOIF, è stata disposta la revoca dell’affiliazione. Il provvedimento federale prevede inoltre lo svincolo d’ufficio di tutti i tesserati, con decorrenza immediata. L’Amministratore e il Custode esprimono un ringraziamento alle squadre maschili, alla squadra femminile, ai manager, agli operatori e a tutti coloro che si sono adoperati per garantire continuità all’attività societaria, nonostante le gravi difficoltà economico-patrimoniali che hanno reso necessario il ricorso alla liquidazione ai sensi di legge“.

AREZZO 35

RAVENNA 35

ASCOLI 28

PINETO 23

TERNANA 21

GUIDONIA MONTECELIO 21

CARPI 21

FORLÌ 20

VIS PESARO 19

CAMPOBASSO* 18

SAMBENEDETTESE 17

GUBBIO 17

PIANESE 17

JUVENTUS NEXT GEN 15

LIVORNO 14

PERUGIA 12

PONTEDERA 12

BRA 10

TORRES 8

*2 punti di penalizzazione

Il 22 marzo, in occasione della 14^ giornata di ritorno, l’Ascoli, che avrebbe dovuto affrontare il Rimini, osserverà il turno di riposo

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.