ASCOLI PICENO – L’Istituto Superiore di Studi Medievali comunica che venerdì 5 e sabato 6 dicembre presso la Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, avrà luogo la XXIX edizione del Premio Internazionale Ascoli Piceno “Dal convento al trono di Pietro. Girolamo d’Ascoli-Niccolò IV”

Ad Ascoli l’attenzione per Niccolò IV, papa che si dichiarava ascolano, è vivace da tempo, e si è intensificata negli ultimi decenni. Impossibile ricordare tutti i numerosi studi e le iniziative: non si possono tuttavia dimenticare i contributi di Antonino Franchi e il convegno internazionale di studi in occasione del VII centenario del suo pontificato (durato in realtà un quadriennio, dal 1288 al 1292), celebrato ad Ascoli tra il 14 e il 17 dicembre del 1989, in cui la prolusione fu tenuta da Ovidio Capitani. Il titolo di quel convegno internazionale “Niccolò IV: un pontificato tra Oriente ed Occidente” (uscito nel 1991 a cura di Enrico Menestò) voleva e doveva porre l’accento sul papato di Nicolò come pontefice.

Il convegno che quest’anno 2025 accompagna il Premio Internazionale Ascoli Piceno si mantiene sulla scia degli interessi storiografici ascolani, ma intende portare alcune novità. Questo convivere di tradizione e novità del resto ben si addice al nuovo inizio dell’Istituto Superiore di Studi Medievali, che sta riprendendo con vigore le sue attività – senza averle mai, in verità, cessate del tutto – con la Presidenza del prof. Arturo Verna e con una rinnovata Giuria del Premio Internazionale.

Due le principali novità del convegno di quest’anno dal titolo “Dal convento al trono di Pietro. Girolamo d’Ascoli-Niccolò IV”.

Non solo il papa: l’attenzione Girolamo d’Ascoli come personalità a tutto tondo: il francescano che assume il governo dell’Ordine in un periodo di gravi tensioni, il, predicatore, il cardinale, il politico e il pontefice.

Girolamo d’Ascoli e le arti: non solo pittura, ma anche miniatura, scultura, architettura e urbanistica, senza dimenticare i famosi doni fatti ad Ascoli, su cui vale la pena di fare il punto.

Venerdì 5 Dicembre pomeriggio

Arturo verna (presidente istituto superiore di studi medievali “cecco d’ascoli”

roberto lambertini (Presidente della Giuria del Premio Internazionale Ascoli Piceno)

16.15 – Agostino Paravicini Bagliani Université de Lausanne

Girolamo d’Ascoli/ Niccolò IV: un’introduzione

45 – Sylvain PironEHESS Parigi

Girolamo d’Ascoli e il governo dell’Ordine dei Minori

17.15 – Laura Gaffuri Università di Torino

Fra Girolamo predicatore

18.00- Francesco Pirani Università di Macerata

Niccolò IV e il governo dello Stato della Chiesa

18.30 – Christian Grasso ISIMe di Roma

Girolamo d’Ascoli/Niccolò IV e la Crociata

19.00 – Pierluigi Terenzi Università di Firenze

Girolamo d’Ascoli/Niccolò IV e gli Angiò

Sabato 6 Dicembre mattina

9.30 – Julian Gardner University of Warwick – Coventry, UK

Niccolò IV: un papa francescano tra Roma ed Assisi

10.00 – Eva Ponzi Università della Tuscia

Fra registri e codici. La produzione miniata durante il pontificato di Niccolò IV, un riesame

10.30 – Carlo Tosco Università Politecnica di Torino

L’architettura dei Minori nell’età di Niccolò IV

11.15 – Furio Cappelli Deputazione di Storia Patria per le Marche

Pagine di architettura e di urbanistica lungo la ‘via degli Abruzzi’ all’epoca di papa Niccolò IV

11.45 – Michele Picciolo Deputazione di Storia Patria per le Marche

“Precordialis dilectionis affectum et zelum […]

Esculanam ecclesiam ab ineuntis etatis nostre…

pluviale quoddam exameti…, nuper eidem ecclesie duximus destinandum,…”

I Doni di Nicolò IV tra politico, renovatio e memoria

Sabato 6 Dicembre pomeriggio

