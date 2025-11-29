ASCOLI PICENO – Torna a disposizione degli atleti e di tutti gli appassionati il campo scuola “Mauro Bracciolani”, dopo il rifacimento della pista di atletica leggera.

La cerimonia del taglio del nastro si è svolta questa mattina alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e delle società sportive che usufruiscono dell’impianto. Completato, dunque, l’iter dei lavori (finanziati con risorse Pnrr per un importo complessivo di 660.000 euro), con la città di Ascoli Piceno che ha ora di nuovo il suo campo di atletica, rinnovato e riqualificato grazie all’intervento realizzato sull’intera pista e sul rettilineo della struttura indoor. L’impianto ha ottenuto l’omologazione da parte della Fidal – Federazione Italiana di Atletica Leggera.

“Ogni volta si rinnova il piacere di tornare ad Ascoli – ha commentato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – tanto più per una buona causa, come quella di rispettare un impegno preso. Circa un anno fa avevo promesso a Davide Benigni che sarei stato qui per l’inaugurazione della pista di atletica e il momento è arrivato. Il busto di Carlo Vittori, gloria sportiva cittadina e dell’Italia, posto all’ingresso di questo campo scuola intitolato a Mauro Bracciolani, ci accoglie e ci ricorda l’atleta presente alle Olimpiadi di Helsinki nel 1952, ma soprattutto l’enorme competenza tecnica e il tratto umano che ha dimostrato da storico tecnico dell’immenso Pietro Mennea. La bellezza che ci circonda non è soltanto estetica, ma è la risultante del modo con il quale si è lavorato per questo impianto che è il frutto della collaborazione tra il Governo e la visione dell’amministrazione comunale, a beneficio delle società che lo animano, dopo un’attesa degli ascolani di un miglioramento di questo luogo che è iniziata alla fine del secolo scorso. E questo dato dà il senso di ciò che è stato fatto. Con questa nuova vita del “Bracciolani” si rinnova la prospettiva di continuare a migliorare non solo nelle prestazioni sportive degli atleti, ma nell’affermazione del ‘valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme’ che si praticheranno in questa infrastruttura. Esattamente come dice l’articolo 33 della nostra Costituzione. Tutto questo si sposa con la capacità del sindaco Fioravanti e della sua squadra di guardare oltre e dare delle risposte alle esigenze dei cittadini ascolani, dando un ulteriore senso al titolo di Città europea dello sport che Ascoli oggi dimostra di meritare pienamente” ha concluso il Ministro Abodi.

“Ascoli ha una grande tradizione sportiva – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – e per questo noi vogliamo dare modo a tutti gli atleti di poter svolgere la loro disciplina preferita nel miglior modo possibile. La Cittadella dello Sport è un tassello fondamentale di questa politica e con la conclusione dei lavori ora la città potrà contare su una pista di atletica riqualificata e in grado di soddisfare le esigenze di chi la frequenta”.

Il rifacimento del manto sintetico superficiale si era reso necessario per garantire elasticità e funzionalità della pista e i lavori che sono stati portati a termine hanno previsto anche ulteriori interventi migliorativi dell’intero complesso sportivo. “Nell’anno di Ascoli Città Europea dello Sport – ha chiosato l’assessore Nico Stallone – era fondamentale portare a termine questo intervento. Ci siamo riusciti e questo è l’ennesimo risultato raggiunto da questa Amministrazione, che ci riempie di orgoglio e soddisfazione perché diamo alla città una nuova pista di atletica, dopo 35 anni di attesa. Si tratta di un riconoscimento anche alla storia e alla tradizione dell’atletica ascolana, che ha visto olimpionici e campioni allenarsi su questa pista. Oggi quella tradizione viene portata avanti dalla società Asa, che negli anni ha collezionato centinaia di titoli italiani di disciplina e categoria”.

