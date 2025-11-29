ASCOLI PICENO – L’Atletico Ascoli prosegue il proprio percorso di crescita dopo il successo di Sora.

Mister Simone Seccardini analizza il momento della squadra e presenta la sfida casalinga contro la Vigor Senigallia, valida per la prossima giornata di campionato, girone F di serie D, in programma domenica 30 novembre.

Di seguito le dichiarazioni del mister riportate dal portale del Club ascolano: “La prestazione e i tre punti conquistati a Sora sono il risultato di una gara lucida e matura. Stiamo acquisendo sempre più consapevolezza e, soprattutto, una maggiore capacità di leggere i momenti della partita, elemento che sta diventando un nostro punto di forza. Sono felice di ritrovare mister Clementi: affrontare le sue squadre è sempre stimolante. Ha avuto poco tempo, ma sta già provando a dare la sua impronta. In fase di costruzione si iniziano a riconoscere principi chiari, tipici del suo modo di giocare. Mi aspetto una partita aperta, tra due squadre che cercheranno di essere propositive e di imporre le proprie idee. Non è un periodo particolarmente fortunato per noi, soprattutto nel reparto difensivo, ma abbiamo comunque diverse soluzioni per prepararci alla gara nel modo giusto. Chi verrà impiegato saprà farsi trovare pronto, come ha sempre dimostrato. Nonostante le assenze, abbiamo le risorse per mantenere equilibrio, competitività e continuità di prestazione anche in una situazione non semplice”.

