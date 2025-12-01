ASCOLI PICENO – Una vittoria importante.
L’Atletico Ascoli ha vinto 2-1 contro la Vigor Senigallia allo stadio “Del Duca” nel pomeriggio di domenica 30 novembre, match valevole per il girone F di serie D.
I bianconeri chiudono la pratica già nel primo tempo con Didio e Minicucci e nella seconda frazione reggono all’urto ospite nonostante la rete di Alonzi.
Di seguito il tabellino completo
ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio, Feltrin, Nonni, Forgione (74′ Belloni), Coppola (81′ Muro), Minicucci (61′ Sbrissa), Vecchiarello, Sardo (85′ Antoniazzi), Didio (58′ Maio), Camilloni, Bucco. All. Seccardini
VIGOR SENIGALLIA: Novelli, Tomba, Gambini, Braconi (67′ Balleelloo), De Feo, Magi Galluzzi, Milli (37′ Milli (85′ Parrinello)), De Marco, Tonelli (6′ Caprari), Shkambaj (79′ Beu), Alonzi. All. Clementi
ARBITRO: Iudicone di Formia
RETI: 16’ Didio, 44’ Minicucci, 70’ Alonzi
