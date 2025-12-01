ASCOLI PICENO – Una domenica con il sorriso.

L’Atletico Ascoli batte 2-1 il Vigor Senigallia allo stadio “Del Duca” nel pomeriggio del 30 novembre, match valevole per il girone F di serie D.

A fine gara si è presentato mister Simone Seccardini in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Abbiamo raccolto quanto seminato in settimana, siamo stati intelligenti ma anche cinici e maturi. Questa squadra sta crescendo di partita in partita. Con un pizzico di malizia in più potevamo anche vincere 3-0. Chiuderemo il girone d’andata con tre sfide difficili con Fossombrone, Sammaurese e Teramo. Puntiamo ad entrare nei PlayOff battagliando ogni partita”.

