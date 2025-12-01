ASCOLI PICENO – Dal palco di un Teatro Ventidio Basso sold out, con una straordinaria partecipazione di studenti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e dell’associazionismo, Ap Events ribadisce il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di violenza attraverso un evento divenuto ormai un punto di riferimento culturale e sociale sul territorio.

Si è chiusa nel migliore dei modi, giovedì scorso, la quarta edizione di “Amore senza lividi”, l’evento che abbina arte, cultura, danza e musica per sensibilizzare e contrastare la violenza di genere. In questo senso, come sottolineato dal sindaco Marco Fioravanti, dall’assessore regionale alle Pari Opportunità Francesca Pantaloni e dal Prefetto di Ascoli Piceno Sante Copponi, occasioni di condivisione come Amore senza lividi risultano estremamente preziose nel consolidare una rete di collaborazione tra enti che sostengono le donne nella vita di ogni giorno, promuovendo un amore sano e libero dalla violenza.

Sulla scia del successo e dei contenuti condivisi nelle precedenti edizioni, nell’anno che segna il debutto al Massimo Cittadino, Ap Events ha scelto di promuovere una serata intensa e coinvolgente, valorizzando dei modelli positivi in grado di rappresentare un esempio virtuoso agli occhi delle nuove generazioni, protagoniste in prima persona sia a teatro che sui social.

Si spiega in questo senso la volontà di premiare con l’ormai tradizionale “Picchio Rosa” tre donne fortemente legate al territorio piceno, capaci di distinguersi per l’impegno umano, professionale e sociale nel proprio campo. In questa quarta edizione, a ritirare il premio firmato Ap Events sono state Erika Filipponi, Capo delegazione Fondo Ambiente Italiano della provincia di Ascoli Piceno, nonché manager con un percorso di alto profilo nel settore moda e lusso, Rossella Bruni, amministratore delegato di Pfizer Italia Srl e direttore generale dello stabilimento di Ascoli, e Gigliola Chiappini, presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Ascoli Piceno-Fermo. A loro si aggiunge anche la giovanissima attrice Beatrice Stella, che a soli 11 anni può già vantare un percorso artistico ricco di esperienze tra cinema e cortometraggi, premiato con uno speciale Picchio Rosa per la Comunicazione.

Grande entusiasmo anche per la premiazione del contest dedicato alle scuole, con la proiezione dei TikTok realizzati dagli studenti. Ad aggiudicarsi il premio sono stati gli studenti della classe 5°A del Liceo “Orsini-Licini” di Ascoli, lanciando un importante messaggio di creatività e senso civico da veicolare attraverso i social.

In un evento dedicato alla cultura e all’arte in chiave sociale, le esibizioni delle ballerine di DanzArte, accompagnate dalla direttrice Claudia Casimirri, e della scuola Tina Dance, fondata e diretta da Tina Nepi, hanno portato sul palco del Ventidio Basso la paura, il silenzio e infine la rinascita dopo la violenza. L’amore puro non conosce confini ed è in grado di abbattere ogni stereotipo: a ricordarlo al pubblico del Ventidio è Vischio, giovane cantautore ascolano la cui voce, magistralmente accompagnata dalla sua chitarra, ha regalato un momento di straordinaria emozione impreziosendo una serata che, ancora una volta, ha ribadito l’importanza di diffondere una cultura fondata sul rispetto e sulla consapevolezza. La serata si è conclusa con il duo comico composto da Amedeo Castelli e Marco Tiburtini, che ha portato sul palco del Ventidio Basso uno dei loro esilaranti sketch. Hanno condotto la serata Gloria Caioni e Federico Ameli.

“Desideriamo esprimere la nostra piena soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento. È stata un’occasione importante, resa possibile grazie al contributo quotidiano di tutti noi soci di Ap Events, che ogni giorno cerchiamo di dare il nostro contributo all’associazione. Ci teniamo a sottolineare che ogni attività è portata avanti esclusivamente da noi volontari, tutto nella più completa gratuità, con impegno e grande senso di responsabilità. Come ribadito anche nel corso della serata, spesso siamo noi a rappresentare pubblicamente il lavoro svolto, ma la vera forza dell’associazione risiede proprio nelle persone che, con dedizione e passione, rendono possibile tutto questo. A loro va il nostro più sincero ringraziamento. Un grazie, infine, a tutti gli enti e ai partner che ci hanno supportato e che hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione della manifestazione” dicono il Presidente di Ap Events Emidio Bollettini e il Vice Presidente Diego Migliarelli.

L’evento è promosso in collaborazione con Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno e Commissione Pari Opportunità provinciale, insieme ai partenariati con la Fondazione Simona Orlini, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Rai Marche e CIIP. Partner dell’iniziativa AISM Ascoli Piceno.

Si ringraziano inoltre per il loro prezioso sostegno: Fainplast, Luminos Fit Collection, Polisini Costruzioni, Hotel Pizzeria Ristorante Tramonto, Power Laser, Radio Lattemiele, RM Global e Option One.

