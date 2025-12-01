La nota: “L’istituzione di un nuovo parcheggio per automobili davanti alla Chiesa di Piazza Immacolata è per noi degli Amici della Bicicletta un segnale in controtendenza rispetto a quanto l’Amministrazione sta realizzando”

ASCOLI PICENO – L’Associazione “FIAB – Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno” presenta un comunicato stampa. Di seguito la loro nota.

In Piazza Immacolata l’alternativa è un Parcheggio Interrato per ridare lo Spazio Pubblico ai Bambini?

L’istituzione di un nuovo parcheggio per automobili davanti alla Chiesa di Piazza Immacolata è per noi degli Amici della Bicicletta un segnale in controtendenza rispetto a quanto l’Amministrazione sta realizzando per migliorare la Qualità della Vita nella Nostra Città. Mentre si studiano nuove aree di socialità urbana facendo evolvere la Città recuperando spazio pubblico, questa decisione sottrae un’area vitale per la collettività, soprattutto la più fragile.

Priorità alle Persone, Non alle Auto

La nostra attività, sempre di concerto con l’Amministrazione, ha da tempo privilegiato il recupero dello spazio urbano a favore delle persone, per i bambini e per gli anziani, piuttosto che per le auto. Piazza Immacolata è un luogo di culto e di possibile aggregazione; ogni metro quadrato ceduto a una vettura è un metro quadro sottratto alla socialità, al gioco e alla quiete.

La destinazione a parcheggio in superficie, pur essendo una soluzione provvisoria, deturpa il luogo e può creare delusione e diffidenza. La nostra Associazione chiede all’Amministrazione Comunale di ridonare questo spazio alle persone e di avviare un progetto di riqualificazione ambizioso, come primo passo alla realizzazione della “Città per Bambini”.

La Nostra Proposta: Parcheggio Sotterraneo

Per risolvere il problema della sosta e liberare le strade circostanti dalle auto parcheggiate, la soluzione a medio termine è guardare in basso: proponiamo di valutare la realizzazione di un parcheggio interrato sotto la piazza. Ciò consentirebbe di:

restituire l’intera superficie della piazza all’uso pedonale;

rendere la zona più sicura, eliminando posti auto in superficie;

realizzare una nuova piazza con pavimentazione di qualità, arredi urbani e tanto verde.

Investire in “depaving” e spazi pubblici di qualità significa investire sul benessere dei cittadini. Una Piazza Immacolata liberata dalle auto e restituita alle persone può diventare il simbolo di una città che si rigenera guardando al futuro ed alla qualità della vita.

Non accontentiamoci di un parcheggio. Piazza Immacolata merita di tornare ad essere il cuore pulsante del quartiere.

