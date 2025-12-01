ASCOLI PICENO – Taglia il traguardo della decima edizione la rassegna dei Magical Afternoon, le lezioni-spettacolo curate dal filosofo e storyteller Cesare Catà presso la Biblioteca Comune di Ascoli. Era il 2015 quando per la prima volta venne proposto al pubblico ascolano questo format originale in cui si mescolano teatro di narrazione, stand-up e filosofia.

L’edizione 2025 si svilupperà per tutto il mese di dicembre con quattro appuntamenti, sempre alle 17.30, attorno a diverse tematiche: si parte mercoledì 3 con la storia di alcuni scrittori americani e dei loro cocktail più amati e si prosegue il 10 dicembre con il Giulio Cesare shakespeariano; gli ultimi due appuntamenti, il 17 e il 18 dicembre, saranno dedicati al mito di Perseo e alle Eroidi di Ovidio.

In quest’ultimo evento Catà sarà accompagnato dalla voce della cantante Ludovica Gasparri e dalla recitazione dell’attrice Paola Giorgi.

La rassegna, a ingresso libero, è come di consueto patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno.

“I Magical Afternoon rappresentano un appuntamento ormai riconosciuto e atteso dalla nostra comunità” ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti. “Siamo felici che Ascoli possa ospitare ancora una volta un progetto culturale capace di unire qualità artistica, divulgazione e partecipazione del pubblico, contribuendo a valorizzare la nostra Biblioteca e la vita culturale cittadina”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Donatella Ferretti: “Da dieci anni questa rassegna porta nella nostra città un modo innovativo e coinvolgente di vivere la cultura. Il lavoro di Cesare Catà continua a suscitare entusiasmo e curiosità, offrendo momenti di riflessione e bellezza accessibili a tutti. Invito i cittadini a partecipare numerosi a questa edizione che si preannuncia particolarmente ricca e suggestiva”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.