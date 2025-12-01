Nel Monday night scendono in campo Vis Pesaro e Ascoli. Ore 20. 30 stadio “Benelli” della sedicesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Picchio a quota 28 punti in classifica, i biancorossi dell’ex Stellone invece sono a quota 19 punti. Arbitra Liotta di Castellammare di Stabia. Sono 588 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti.

Un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Nicola Pietrangeli, scomparso oggi all’età di 92 anni.

FORMAZIONI UFFICIALI

VIS PESARO: Pozzi A., Primasso A., Bove D., Di Renzo G., Ceccacci M., Berengo N., Pucciarelli M. (dal 32′ st Giovannini R.), Vezzoni F., Paganini L., Di Paola M., Stabile D. A disposizione: Ascione S., Beghetto A., Bocs R., Ferrari T., Franchetti Rosada L., Fratti D., Guarnone A., Machin J., Mariani E., Nicastro F., Nina C., Tonucci D.

ASCOLI: Vitale S., Pagliai G., Curado M., Alagna M., Guiebre A., Milanese T. (dal 14′ st Ndoj E.), Damiani S. (dal 44′ st Bando A.), Silipo A. (dal 14′ st Palazzino F.), Rizzo Pinna A. (dal 23′ st Corradini G.), D’Uffizi S. (dal 14′ st Oviszach E.), Gori G.. A disposizione:, Barosi D., Brzan R., Cozzoli F., Menna D., Zagari R.

ARBITRO Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia. Gli Assistenti sono Andrea Cecchi di Roma e Massimiliano Starnini di Viterbo. Quarto Ufficiale Gianluca Guitaldi di Rimini, Operatore FVS Emanuele Bracaccini di Macerata.

NOTE: Ammonizioni: al 44′ pt Ceccacci M. (Vis Pesaro), al 34′ st Vezzoni F. (Vis Pesaro) al 45’+3 pt Guiebre A. (Ascoli), al 36′ st Corradini G. (Ascoli).

Reti: al 35′ pt Vezzoni F. (Vis Pesaro) al 26′ st Ndoj E. (Ascoli) .

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Vis Pesaro con il classico completino biancorosso, Ascoli con il completino blu

7- Primo spunto della Vis, bel cross di Di Paola dalla sinistra, incornata sul primo palo di Stabile che per poco non trova la porta

8- si fa vedere l’Ascoli con un cross tagliato di Silipo dalla destra, non ci arriva per un pelo sul secondo palo D’Uffizi

19- Suola di Silipo in area, cross dal fondo neutralizzato ma Pozzi intercetta e para

20- mister Gennari si gioca una card FVS, l’episodio braccio largo di Curado su Stabile che si era involato in contropiede. Dopo la revisione al monitor, Liotta decide che non c’è nulla e si prosegue

25- OCCASIONE VIS PESARO da angolo di Di Paola, spizza di testa Paganini, miracoloso salvataggio sulla linea Silipo che di testa mette in corner

35- GOL Vis Pesaro con Vezzoni, bel passaggio di Berengo che pesca Vezzoni, il suo tiro rasoterra preciso sul secondo palo in diagonale si infila in rete

41- Tiro dalla trequarti di Di Paola che prova a beffare Vitale, pallone sopra la traversa

44- Ammonito Ceccacci brutta entrata dura su D’Uffizi

45- La Vis Pesaro gioca un’altra card, l’episodio è un contatto a gioco fermo tra Guiebre e Paganini che si butta a terra simulando un colpo alla testa, dopo la revisione al monitor ammonisce Guiebre. Continuano le proteste della Vis e viene espulso il direttore sportivo

52- termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

46- Inizia il secondo tempo, nessun cambio

47- Punizione di Di Paola dalla fascia sinistra, caos in area alla fine para Vitale

51′ continua ad attaccare la Vis

59- triplo cambio Ascoli: fuori Milanese, D’Uffizi e Silipo, dentro Ndoj, Palazzino e Oviszach

61′ TRAVERSA ASCOLI lancio perfetto di Ndoj di esterno per Oviszach, stop e tiro a giro che colpisce la traversa

68- Quarto cambio Ascoli: esce Rizzo Pinna, dentro Corradini

71- GOL ASCOLI con Ndoj, batti e ribatti, il centrocampista prende la palla si gira in area tra tre uomini e infila con un rasoterra sul primo palo

76- Ascoli pericoloso da corner, batte Oviszach , il colpo di testa di Curado esce di poco

77- cambio Vis Pesaro: esce Pucciarelli, dentro Giovannini

78- Ammonito Vezzoni per proteste

80 – Corradini ammonito

83- Gran tiro di Ndoj dal limite, devia in corner Pozzi in tuffo

86- OCCASIONE VIS: Giovannini dribbla in area e crossa ci pensa un velocissimo Palazzino ad anticipare Vezzoni pronto a deviare in rete

88- PALO VIS, Strepitosa giocata di Stabile che con una rovesciata in area colpisce il palo

89- cambio Ascoli: dentro Bando per Damiani

90- OCCASIONE ASCOLI colpo di tacco al volo di Palazzino su cross di Guiebre, devia in corner Pozzi

