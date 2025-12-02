Non sono mancati i riferimenti ai risultati sportivi: la nuova squadra sta infatti vivendo un avvio di stagione importante, con il posizionamento ai vertici della classifica

OFFIDA – Sabato 29 novembre 2025 la Polisportiva Offida United ha scritto una pagina importante della propria storia.

La cena di presentazione della nuova stagione 2025-2026, ospitata al Ristorante Villa San Lazzaro di Offida, è stata una importante serata di relazioni e amicizie e un momento di incontro tra calciatori e sostenitori.

Protagonista della serata è stato il progetto Offida Family, il network che mette insieme aziende, famiglie, calciatori, tecnici e tifosi sotto un’unica grande “famiglia sportiva”, composta da oltre 80 aziende (13 settori merceologici);

130 calciatori;

30 persone dello staff;

60 simpatizzanti sostenitori;

Offida Family è un punto di incontro ed una piattaforma che connette tra loro professionisti, aziende e persone, per favorire relazioni ed opportunità.

Molti nuovi partner hanno scelto proprio questa occasione per aderire all’Offida Family: imprenditori, professionisti, persone e personaggi del territorio si sono incontrati, hanno condiviso idee e si sono scambiati idee, opportunità di collaborazione.

Non è stata solo una cena, ma un vero momento di networking, in cui il calcio è diventato il punto di partenza per costruire relazioni fuori dal campo.

Nel corso della serata ha preso la parola Valerio Lucciarini De Vincenzi, consigliere della nuova dirigenza, che ha illustrato nel dettaglio la novità dell’Offida Family, spiegandone obiettivi e visione: un progetto che punta a tenere insieme sport, comunità e imprese in modo strutturato e continuativo.

Lucciarini ha anche sottolineato il lavoro svolto in questi primi mesi dalla dirigenza guidata dal Presidente Alfredo Pellei, rimarcando l’organizzazione societaria ed il clima positivo che si respira attorno alla squadra.

Non sono mancati i riferimenti ai risultati sportivi: la nuova squadra sta infatti vivendo un avvio di stagione importante, con il posizionamento ai vertici della classifica, a conferma del buon lavoro svolto in campo.

Un passaggio importante è stato dedicato anche ai tecnici del settore giovanile e delle singole categorie: allenatori che, con entusiasmo e dedizione, accompagnano ogni settimana i ragazzi in un percorso di crescita sportiva ed educativa.

A rafforzare ulteriormente il significato della serata è stato l’intervento del Sindaco di Offida, Luigi Massa, che ha sottolineato come l’Offida Family non sia soltanto un progetto sportivo o commerciale, ma un vero modello di comunità, una rete di persone e realtà che scelgono di fare squadra attorno ai giovani e alla città.

Visto l’entusiasmo e le numerose adesioni, la Polisportiva Offida United ha già annunciato l’intenzione di replicare appuntamenti simili nei prossimi mesi, per dare continuità al percorso avviato con l’Offida Family.

La cena ha dimostrato che, quando sport, imprese e famiglie si incontrano, nascono relazioni vere e opportunità concrete per tutto il territorio.

Per questo, la Polisportiva Offida United rinnova l’invito alle aziende ed ai simpatizzanti che ancora non lo hanno fatto, a sostenere la società di calcio e ad aderire all’Offida Family.

