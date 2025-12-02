CASTIGNANO – Si è tenuto lunedì 1 dicembre presso le Cantine di Castignano il convegno organizzato da Confcooperative Fedagrimarche dal titolo “Come sostenere la transizione ecologica del sistema agricolo marchigiano: il ruolo della cooperazione agroalimentare” nell’ambito dell’Intervento del CSR Marche, ovvero gli strumenti di programmazione per lo sviluppo del settore agricolo, forestale e delle aree rurali, nell’ambito della nuova Politica Agricola Comune (PAC).

“La prima criticità strutturale da affrontare è la frammentazione dell’agricoltura, in alcuni settori non è più sostenibile – ha commentato il presidente di Fedagri Marche, Francesco Torriani – “Penso ad esempio ai seminativi che nelle Marche pesano per oltre il 75% della SAU regionale: è evidente che vanno incentivate le forme di aggregazione. Un’aggregazione che faccia non solo massa critica, per migliorare il peso contrattuale dei produttori, ma che qualifichi la produzione agricola in termini di innovazione e servizi all’impresa: certificazione, tracciabilità, servizi di consulenza, transizione digitale, ecc.

Ma è evidente che non basta aggregare. L’altra questione centrale, come è emerso dal convegno, è legata alle dinamiche del mercato ovvero il valore aggiunto di quello che produciamo non è tanto nella materia prima, ma nel prodotto finito venduto sugli scaffali. “I produttori agricoli – ha commentato Torriani – devono spostare l’attenzione sulla trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti e quindi investire in filiere in grado di integrare queste fasi e migliorare la distribuzione del valore con realismo”. In tutto questo la cooperazione ha l’opportunità di svolgere un ruolo strategico che la politica agricola dovrebbe incentivare con interventi adeguati.

Da questo punto di vista occorre utilizzare al meglio le opportunità del CSR Marche 2023-2027. Giovedì 4 dicembre, infatti, è stato convocato dal nuovo Assessore all’Agricoltura Enrico Rossi il primo tavolo Politico Strategico regionale: sarà l’occasione per confrontarci sull’applicazione di diversi interventi a supporto della transizione ecologica del sistema agricolo regionale e partire dall’agricoltura biologica e integrata.

Di notevole interesse per il perseguimento degli obiettivi di un’aggregazione che sappia non solo fare massa critica per migliorare il peso contrattuale dei produttori, ma anche qualificare la produzione agricola, sono sicuramente i servizi di consulenza all’impresa agricola nell’ambito dell’Intervento SRH01cdel CSR MARCHE. Le domande devono essere presentate entro il giorno 22 gennaio 2026 ore 13.

“Come Fedagripesca Marche – ha concluso Torriani – stiamo lavorando alla raccolta dei fabbisogni tra i nostri associati al fine di presentare progetti collettivi in grado di supportare le ns principali filiere regionali nella transizione ecologica e digitale.

I lavori del convegno sono stati introdotti dal Dott. Mauro Scattolini Direttore di Confcooperative Marche e dal Presidente delle Cantine di Castignano Omar Traini, ai cui sono seguite le relazioni del Prof. Francesco Solfanelli dell’Università Politecnica delle Marche su “La Politica Agricola Comune: dal Green Deal alla nuova “Vision sull’Agricoltura e sul Cibo” il ruolo della cooperazione agroalimentare”. Tra gli altri interventi, sono seguiti quelli della Dott.ssa Barbara Minisci, Funzionario Confcooperative Fedagripesca Nazionale su “Principali interventi della PAC per la campagna agraria 2025-2026” e del dott. Giovanni Cimarelli, del Consorzio Marche Biologiche, sul tema dei “Principali Interventi previsti dal CSR Marche a supporto della transizione ecologica del sistema agricolo regionale”.

