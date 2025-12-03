All’apertura erano presenti la proprietà bianconera nella persona di Andrea Passeri, il Direttore Sportivo Patti e i calciatori Gori, Alagna, Oviszach, Rizzo, Rizzo Pinna, Palazzino, Bando, Cozzoli, Milanese, D’Uffizi, Silipo e Vitale.

ASCOLI PICENO – È stato inaugurato oggi pomeriggio il nuovo “Christmas Store” dell’Ascoli Calcio, il temporary shop ufficiale del club bianconero, che per tutte le festività natalizie sarà punto di riferimento di tifosi, appassionati, turisti e semplici curiosi.

Situato nel cuore di Ascoli Piceno, all’angolo fra via Cino Del Duca 1/3 e via dei Tibaldeschi, a due passi da Piazza del Popolo, il “Christmas Store” ha catturato fin dalle prime ore del pomeriggio l’attenzione dei tanti tifosi, che dalle vetrine hanno sbirciato all’interno per scorgere qualche anteprima: curato nei minimi dettagli, l’interno è un perfetto connubio fra uno stile vintage, pensato per rendere omaggio alla storia ultracentenaria dell’Ascoli coi cimeli del Club esposti per l’occasione, e uno rétro chic, con le riproduzioni delle locandine degli anni ’80 e quadri d’epoca, che espongono testimonianze preziose di momenti indimenticabili vissuti dalla società bianconera. La mobilia, dagli scaffali agli arredi fino ai pannelli, evoca le atmosfere del calcio di un tempo e aggiunge calore e tipicità ad un’atmosfera già suggestiva ed accogliente, resa ancor più caratteristica dalle decorazioni natalizie.

Per tanti tifosi la visita al “Christmas Store”, allestito su due piani con tanti prodotti di abbigliamento, oggetti e gadget, è stata una vera esperienza immersiva. Tifosi di tutte le età, giovani, abbonati e famiglie, si sono assiepati, numerosissimi, all’esterno del negozio, accomunati dal desiderio di essere tra i primi a mettere piede nel nuovo store per acquistare il merchandising ufficiale e per vivere un momento speciale a contatto con i propri beniamini, che si sono prestati per autografi e foto di rito.

All’apertura erano presenti la proprietà bianconera nella persona di Andrea Passeri, il Direttore Sportivo Patti e i calciatori Gori, Alagna, Oviszach, Rizzo, Rizzo Pinna, Palazzino, Bando, Cozzoli, Milanese, D’Uffizi, Silipo e Vitale.

