ASCOLI PICENO – Domenica 7 dicembre è in programma un nuovo appuntamento con le iniziative del progetto “Salute in cammino”, promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS, questa volta col sostegno dell’Assessorato allo sport del Comune di Ascoli Piceno.
La partenza è prevista alle ore 9,30 da Piazza Matteotti, davanti al campo sportivo Squarcia, per un affascinante percorso guidato alla scoperta dei luoghi e dei personaggi dello sport ad Ascoli Piceno.
La camminata, della durata di circa due ore, sarà diretta da una guida turistica abilitata.
La manifestazione rientra nel programma delle iniziative di “Ascoli Piceno – Città europea dello sport 2025”.
La prenotazione all’iniziativa va effettuata entro il 5 dicembre, inviando un messaggio al numero 393 9365509 con nome e cognome.
