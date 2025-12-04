MONTEGALLO – Arrivano fondi a favore della riparazione danni sisma e per il ripristino della strada
comunale Abetito in località Colle a Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno. Sono stati
trasferiti 100.000,00 euro che fanno parte del totale che ammonta a 500.000,00 euro.
L’intervento è compreso nell’ Ordinanza commissariale 137/2023 “Approvazione del
Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di
ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell’elenco degli
interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma
finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche”.
“La sicurezza delle strade del cratere sismico è una priorità assoluta – sottolinea il
commissario straordinario sisma 2016 Guido Castelli- Grazie al programma Rivita,
sviluppato e finanziato in sinergia con il Ministero dei Trasporti, c’è oltre 1 miliardo di
investimenti per potenziare le arterie di accesso al cratere e di collegamento interregionale
tra Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria- spiega il commissario alla ricostruzione sisma 2016
Guido Castelli- Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’ufficio
ricostruzione e il sindaco Sante Capanna per la loro collaborazione”.
“Esprimo profonda soddisfazione per l’anticipazione di 100 mila euro, destinati al ripristino
della viabilità in località Colle della frazione di Abetito. Questa opera rientra nelle tante
finanziate con l’ordinanza 137 sul nostro comune, un investimento fondamentale per la
sicurezza, finalizzata alla rigenerazione urbana di tutto il territorio dopo gli eventi sismici
del 2016. Ringrazio il Commissario Guido Castelli e la struttura Commissariale per
l’attenzione costante verso i nostri territori montani e le infrastrutture essenziali. Un
ringraziamento sentito va anche al Presidente della Regione Francesco Acquaroli e all’ufficio speciale di ricostruzione per la collaborazione essenziale alla rapida messa a terra
di queste opere strategiche” ha sottolineato il sindaco Sante Capanna.
