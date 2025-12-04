MONTEGALLO – Arrivano fondi a favore della riparazione danni sisma e per il ripristino della strada

comunale Abetito in località Colle a Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno. Sono stati

trasferiti 100.000,00 euro che fanno parte del totale che ammonta a 500.000,00 euro.

L’intervento è compreso nell’ Ordinanza commissariale 137/2023 “Approvazione del

Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di

ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell’elenco degli

interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma

finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche”.

“La sicurezza delle strade del cratere sismico è una priorità assoluta – sottolinea il

commissario straordinario sisma 2016 Guido Castelli- Grazie al programma Rivita,

sviluppato e finanziato in sinergia con il Ministero dei Trasporti, c’è oltre 1 miliardo di

investimenti per potenziare le arterie di accesso al cratere e di collegamento interregionale

tra Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria- spiega il commissario alla ricostruzione sisma 2016

Guido Castelli- Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’ufficio

ricostruzione e il sindaco Sante Capanna per la loro collaborazione”.

“Esprimo profonda soddisfazione per l’anticipazione di 100 mila euro, destinati al ripristino

della viabilità in località Colle della frazione di Abetito. Questa opera rientra nelle tante

finanziate con l’ordinanza 137 sul nostro comune, un investimento fondamentale per la

sicurezza, finalizzata alla rigenerazione urbana di tutto il territorio dopo gli eventi sismici

del 2016. Ringrazio il Commissario Guido Castelli e la struttura Commissariale per

l’attenzione costante verso i nostri territori montani e le infrastrutture essenziali. Un

ringraziamento sentito va anche al Presidente della Regione Francesco Acquaroli e all’ufficio speciale di ricostruzione per la collaborazione essenziale alla rapida messa a terra

di queste opere strategiche” ha sottolineato il sindaco Sante Capanna.

