ASCOLI PICENO – Con la pubblicazione del bando di partecipazione ha preso ufficialmente il
via il “Festival della Canzone Ascolana” 2026.
La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, nel corso degli anni
è diventata, nel suo specifico settore, una delle più importanti a livello
nazionale e questa consolidata leadership coinvolge sempre di più i
numerosi appassionati, autori e interpreti dei brani
Come sempre i cantanti si sfideranno sul palco del Teatro Ventidio Basso
con brani inediti in rigoroso dialetto ascolano. Sarà una commissione di
esperti del settore, presieduta dal Prof. Giovanni Travaglini, a selezionare
le 10 canzoni che si contenderanno in finale (prevista per il 16 maggio) il
prestigioso trofeo destinato al vincitore.
Come nelle passate edizioni verrà premiato, oltre al vincitore del festival,
anche il miglior testo “Premio Andrea e Bruno Ferretti” e verrà assegnato
il “Premio Ivan Graziani” .
Ad organizzare l’evento canoro sarà ancora Gabriele Brandozzi, il quale
sottolinea che la priorità del Festival è quella di veicolare la cultura delle
tradizioni: il dialetto, le canzoni, le musiche, i balli, peculiari caratteristiche che non devono estinguersi, ma ramificare e diffondersi
ulteriormente, così da favorire anche un processo di innovazione fruibile
nel tempo alla comunità e alle nuove generazioni.
Proprio per motivare i giovani e non far disperdere l’enorme patrimonio
culturale legato alle tradizioni, anche quest’anno il Festival presenterà
molte novità che stimoleranno spettatori di più fasce d’età. Ricordiamo lo
scorso anno la presenza in giuria e sul palco di Gatto Panceri, Riccardo
Foresi e Numa.
Tutte le canzoni del festival hanno la loro genesi nella variante linguistica
dialettale ascolana, evocano la storia di alcuni personaggi, simpatiche
dinamiche, celebrano la bellezza della città di Ascoli e trattano anche
tematiche di estrema attualità.
Brandozzi, che oltre alla kermesse ascolana organizza i festival e le
rassegne popolari sul territorio nazionale, evidenzia che gli idiomi
dialettali stanno tornando di moda: un tempo il dialetto era sinonimo di
scarsa cultura, di non conoscere o ignorare la lingua italiana; oggi, caduti
questi tabù, ci si diletta a proporre battute, parole o frasi dialettali utili ad
arricchire un discorso, renderlo più colorito, incisivo, tagliente o ironico.
Il bando del Festival, corredato dalla domanda d’iscrizione è consultabile
e scaricabile dal sito del festival:
www.festivalnazionalecanzonepopolare.it
