ASCOLI PICENO – Con la pubblicazione del bando di partecipazione ha preso ufficialmente il

via il “Festival della Canzone Ascolana” 2026.

La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, nel corso degli anni

è diventata, nel suo specifico settore, una delle più importanti a livello

nazionale e questa consolidata leadership coinvolge sempre di più i

numerosi appassionati, autori e interpreti dei brani

Come sempre i cantanti si sfideranno sul palco del Teatro Ventidio Basso

con brani inediti in rigoroso dialetto ascolano. Sarà una commissione di

esperti del settore, presieduta dal Prof. Giovanni Travaglini, a selezionare

le 10 canzoni che si contenderanno in finale (prevista per il 16 maggio) il

prestigioso trofeo destinato al vincitore.

Come nelle passate edizioni verrà premiato, oltre al vincitore del festival,

anche il miglior testo “Premio Andrea e Bruno Ferretti” e verrà assegnato

il “Premio Ivan Graziani” .

Ad organizzare l’evento canoro sarà ancora Gabriele Brandozzi, il quale

sottolinea che la priorità del Festival è quella di veicolare la cultura delle

tradizioni: il dialetto, le canzoni, le musiche, i balli, peculiari caratteristiche che non devono estinguersi, ma ramificare e diffondersi

ulteriormente, così da favorire anche un processo di innovazione fruibile

nel tempo alla comunità e alle nuove generazioni.

Proprio per motivare i giovani e non far disperdere l’enorme patrimonio

culturale legato alle tradizioni, anche quest’anno il Festival presenterà

molte novità che stimoleranno spettatori di più fasce d’età. Ricordiamo lo

scorso anno la presenza in giuria e sul palco di Gatto Panceri, Riccardo

Foresi e Numa.

Tutte le canzoni del festival hanno la loro genesi nella variante linguistica

dialettale ascolana, evocano la storia di alcuni personaggi, simpatiche

dinamiche, celebrano la bellezza della città di Ascoli e trattano anche

tematiche di estrema attualità.

Brandozzi, che oltre alla kermesse ascolana organizza i festival e le

rassegne popolari sul territorio nazionale, evidenzia che gli idiomi

dialettali stanno tornando di moda: un tempo il dialetto era sinonimo di

scarsa cultura, di non conoscere o ignorare la lingua italiana; oggi, caduti

questi tabù, ci si diletta a proporre battute, parole o frasi dialettali utili ad

arricchire un discorso, renderlo più colorito, incisivo, tagliente o ironico.

Il bando del Festival, corredato dalla domanda d’iscrizione è consultabile

e scaricabile dal sito del festival:

www.festivalnazionalecanzonepopolare.it

