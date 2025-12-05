Saranno due i momenti in programma: alle ore 17 in piazzale Felci si terrà l’accensione dell’albero all’uncinetto, mentre alle ore 17.30 in piazza 25 Aprile è prevista la presentazione del presepe

COLLI DEL TRONTO – Un Natale fatto a mano, intrecciato con pazienza e spirito di comunità. Anche quest’anno, per l’8 dicembre a Colli del Tronto, torna il progetto “Le Mattonelle di Natale”, iniziativa diventata nel tempo simbolo di creatività, tradizione e partecipazione collettiva.

Un lavoro condiviso che unisce generazioni diverse e valorizza l’impegno volontario di tante persone. “Le Mattonelle di Natale” si conferma un appuntamento atteso: non solo un allestimento, ma un racconto corale che porta nelle piazze il calore delle relazioni e il valore del fare insieme.

Saranno due i momenti in programma: alle ore 17 in piazzale Felci si terrà l’accensione dell’albero all’uncinetto, mentre alle ore 17.30 in piazza 25 Aprile è prevista la presentazione del presepe.

Nato sotto l’Amministrazione Cardilli, il progetto è stato proseguito con il vicesindaco Luca Morganti e viene oggi curato dall’assessore alla Cultura Emanuele Di Silvestro, insieme alla Pro Loco.

“L’albero è un’opera realizzata grazie alla collaborazione dei Circoli e delle numerose donne che hanno preparato le mattonelle – conclude il sindaco facente funzione Luca Morganti – Fondamentale anche il supporto di Giuseppe Traini (Ecoservice) per la realizzazione delle strutture, di Umberto Vallati per la disponibilità delle lane e della ditta MDM Luce di Massimiliano de Marco per l’illuminazione. Un ringraziamento speciale va inoltre alle parrocchie, che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa”.

