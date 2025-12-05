Anche quest’anno, la cerimonia ha messo in luce esperienze significative e contributi che hanno saputo distinguersi per valore, impatto e capacità di generare cambiamento

ASCOLI PICENO – Un altro prestigioso riconoscimento è stato conferito nei giorni scorsi a Roma all’attrice ascolana Giorgia Fiori. E’ il Premio “Noi Ci Siamo” che si rinnova annualmente per valorizzare storie, progetti, professionisti, volontari e realtà associative che testimoniano, attraverso azioni e scelte quotidiane, quanto sia importante “esserci” con senso civico, umanità e spirito di servizio. Anche quest’anno, la cerimonia ha messo in luce esperienze significative e contributi che hanno saputo distinguersi per valore, impatto e capacità di generare cambiamento.

L’evento svoltosi nella prestigiosa Sala Mons. Pietro di Liegro di Palazzo Valentini e presentato dall’ attrice e conduttrice Francesca Ceci alla presenza di rappresentanti istituzionali, associazioni, enti culturali e numerosi cittadini, ha visto l’assegnazione di riconoscimenti a figure che hanno saputo offrire un contributo concreto nei settori del sociale, della cultura, dell’educazione, del volontariato, dell’informazione e dell’impegno civile. Tra questi dunque anche Giorgia Fiori quale testimonial nazionale dell’associazione AICARM (Associazione italiana cardiomiopatie) nata a Firenze nel 2019 e composta da pazienti, volontari e medici, che fornisce sostegno a pazienti con Cardiomiopatia e alle loro famiglie, promuovendo la formazione e la diffusione di informazioni scientificamente corrette e soprattutto sostenendo la ricerca sulle Cardiomiopatie su cui c’è ancora tanto da capire.

Ed anche in questo suo impegno nel sociale Giorgia non si risparmia, partecipando ad eventi ed iniziative formative ed informative che sistematicamente si svolgono in diverse parti d’Italia e che l’hanno vista in questa veste anche ad Ascoli, in occasione dello spettacolo “Il Nodo del Seno” svoltosi lo scorso 14 febbraio al Filarmonici e successivamente con la sua testimonianza in tema, di concerto con Croce Verde, dinanzi a 100 ragazzi del Liceo Scientifico Antonio Orsini.

