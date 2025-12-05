ASCOLI PICENO – MAHD Sports Academy, la principale accademia nazionale araba, ha lanciato il MIC 2025, ovvero il MAHD Intercontinental Championship, riservato alle categorie giovanili e finalizzato a coltivare il talento dei giovani atleti secondo gli standard internazionali, oltre che a sviluppare in modo strategico e mirato il settore sportivo su scala globale.

Da lunedì 8 a sabato 13 dicembre è in programma a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita, un quadrangolare, riservato alle categorie Under 15, a cui prenderà parte, per la prima volta nella sua storia, l’Ascoli Calcio.

Il team di Mister Capriotti domenica volerà in Arabia per misurarsi con i pari età locali del MAHD Academy, con il Deportiva Alajuelense del Costarica e lo Stellenbosch del Sud Africa.

Un’occasione unica per i bianconeri, come spiega Andrea Passeri, che, insieme al responsabile del settore giovanile Camillo Carlini, sarà il portabandiera del gruppo ascolano:

“Si tratta per l’Ascoli Calcio di un’esperienza storica e anche molto affascinante. Abbiamo voluto regalare ai nostri ragazzi la possibilità di vivere una settimana di internazionalità, con l’opportunità di confrontarsi con squadre e giovani talenti provenienti da più Paesi. La partecipazione al MAHD Intercontinental Championship rappresenta per il nostro Club una tappa importante del percorso di crescita – iniziato in estate – che non deve restare confinato nel locale, ma può allargare l’orizzonte e la visione anche verso nuove realtà calcistiche. Sono certo che questa settimana a Riyadh costituirà non soltanto uno stimolo mentale e tecnico per i nostri ragazzi, che si troveranno in un contesto diverso rispetto a quello cui sono abituati, ma sarà anche un’opportunità per mettersi in mostra in una vetrina internazionale. In ultimo portare i colori bianconeri in Arabia, un Paese che sta puntando molto e in maniera decisa sullo sviluppo del settore calcistico, rappresenta per il Club l’occasione per farsi conoscere ancora di più all’estero, esportando, anche se solo per una settimana, la propria tradizione calcistica, la storia, l’orgoglio e l’appartenenza, che, sono certo, i nostri ragazzi sapranno trasferire sia in campo che fuori. La squadra e lo staff hanno accolto questa opportunità con grande entusiasmo e determinazione e sono convinto che si ricorderanno per sempre di questa esperienza”.

Questi i match dei bianconeri: lunedì 8 dicembre, alle 17:45, è in programma Ascoli-Stellenbosch; martedì 9 dicembre, alle 17:45, si disputerà MAHD Academy-Ascoli, mercoledì 10 dicembre Ascoli- Deportiva Alajuelense alle 15:45. Le finali del torneo sono fissate per venerdì 12 dicembre.

