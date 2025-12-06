Nei giorni scorsi è stata la volta di Daniele e Fabio che, entrambi freschi della nomina di “aiuto cuoco” e accompagnati da Emidio Mandozzi a Roma

ASCOLI PICENO – Ancora un premio, ancora un bellissimo risultato che va ad arricchire il già ricchissimo palmares delle soddisfazioni, per i ragazzi della Locanda Centimetro Zero di Pagliare.

Nei giorni scorsi è stata la volta di Daniele e Fabio che, entrambi freschi della nomina di “aiuto cuoco” e accompagnati da Emidio Mandozzi, a nome di tutti i ragazzi della Locanda hanno ricevuto a Roma il premio “Noi di Sala”, conferito dall’omonima associazione nazionale che nella capitale ha tenuto il suo quinto congresso nazionale.

Pass, acronimo di Passione, Accoglienza, Servizio, Squadra, è il motto dell’associazione nazionale dei maestri di sala e cantina, che ha voluto premiare, alla presenza del top della ristorazione italiana (con, tra gli altri, anche diversi protagonisti di locali tristellati Michelin), i ragazzi della Locanda di Pagliare per “l’accoglienza e la capacità d’integrazione con la clientela”.

Indubbiamente un bellissima soddisfazione, l’ennesima, per tutti i ragazzi che operano ogni giorno con entusiasmo e passione presso la Locanda Centimetro Zero, diventata negli anni – questo 2025 segna il decennale dell’attività – non solo un ristorante di qualità ma anche e soprattutto un ritrovo ed incubatore di emozioni, che esulano dal pranzo o dalla cena ma che abbracciano una sfera molto più ampia e intima della nostra vita sociale.

Oltre alla professionalità infatti, il vero valore aggiunto di cui questi ragazzi e ragazze fanno dono agli ospiti della Locanda è il loro sorriso, caldo e vero come può esserlo solo quello di chi non ti vede e ti accoglie come cliente ma come uno di loro. Perché, riprendendo una sagace battuta di Marino, il “veterano” dei ragazzi della Locanda, “Qui siamo tutti normali; gli altri, quelli anormali, sono fuori”.

Locanda Centimetro Zero: se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Per fortuna ci hanno pensato, dieci anni fa (e sembra ieri), Emidio Mandozzi e Roberta D’Emidio con il loro indomito coraggio ancorato a tanta umanità e lungimiranza sociale.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.