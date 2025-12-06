Il festival chiuderà con aperitivo e concerto di Dario Mogavero e Francesco Di Cristoforo. Ecco tutti i dettagli

OFFIDA – Dal 12 al 14 dicembre Offida ospita il Sibylla Folk Festival, tre giorni di musica popolare, danza tradizionale e laboratori creativi all’Enoteca Regionale delle Marche.

L’evento unisce spettacoli dal vivo, approfondimenti culturali e momenti di partecipazione collettiva, con mercatino artigianale e stand bevande aperti per tutta la durata.

Si parte venerdì 12 dicembre con apericena e concerto dei Provvisorio Popolare, simbolo della nuova musica popolare italiana. Sabato 13 dicembre si terranno i laboratori di danza “Il pericolo dell’anima” con Anna Dego e “Pizzica Pizzica di Villa Castelli” con Giovanni Amati. La serata proseguira con l’aperitivo e concerto di Skattacorë più l’Orchestra della Mezzanotte.

Domenica 14 dicembre ci saranno laboratori per bambini, famiglie e adulti di “Dialogo sonoro e Body percussion” con Marco Bellone, “Radici in movimento” con Angela Esposito e stage di tamburo vesuviano con Dario Mogavero.

Il festival chiuderà con aperitivo e concerto di Dario Mogavero e Francesco Di Cristofaro.

“Siamo orgogliosi di accogliere nuovamente a Offida il Sibylla Folk Festival – commenta l’assessora alla Cultura, Marica Cataldi – un momento significativo per la valorizzazione della cultura popolare e delle nostre tradizioni che quest’anno si svolgerà a dicembre. L’Amministrazione sostiene con convinzione iniziative come questa, capaci di unire ricerca artistica, partecipazione attiva e promozione del patrimonio immateriale”.

Prenotazione obbligatoria.

Info e iscrizioni: Claudia 328/6717950 – Morena 328/4130444 – Marzia 338/1594327

