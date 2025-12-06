ASCOLI PICENO – Dopo la preziosa vittoria contro la Vigor Senigallia, l’Atletico Ascoli è atteso da un’altra sfida di alto livello: la trasferta di Fossombrone nel pomeriggio di domenica 7 dicembre.

Una gara storicamente complicata per i bianconeri, ma che arriva in un momento di grande fiducia, con una sola sconfitta nelle ultime nove uscite e un ruolino di marcia che parla chiaro: 21 gol realizzati e solo 5 subiti.

Ecco le parole del mister Simone Seccardini alla vigilia del match, riportate dal portale del Club ascolano tra consapevolezza dei propri mezzi e grande attenzione verso un avversario organizzato e competitivo: “Abbiamo conquistato tre punti importanti contro il Vigor Senigallia, una squadra di valore e ben allenata. I ragazzi hanno interpretato molto bene il piano gara, relazionandosi con intelligenza agli spazi che l’avversario ci concedeva. Abbiamo gestito con maturità i momenti chiave, mantenendo equilibrio e attenzione nei frangenti più delicati della partita. È vero: l’Atletico Ascoli non ha mai vinto a Fossombrone, e sappiamo che lì è sempre una gara complicata. Nonostante i cambiamenti, il loro Dna è rimasto riconoscibile: una squadra organizzata in tutti i momenti del gioco, con identità e intensità. Sarà una partita difficile, da affrontare con grande rispetto ma anche con piena consapevolezza del nostro valore e del percorso che stiamo facendo. Con tanti nuovi innesti sapevamo che inizialmente sarebbe potuto servire tempo per trovare i giusti equilibri, ma eravamo certi che, viste le prestazioni, i risultati sarebbero arrivati. I numeri delle ultime gare confermano il percorso che la squadra ha intrapreso. Per riuscire a fare qualcosa di importante, però, dobbiamo continuare a mantenere la massima continuità possibile”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.