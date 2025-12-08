LIVE 17esima giornata del girone B del campionato di Serie C. Il Picchio è a quota 29 punti in classifica, i romagnoli invece sono a quota 21 punti.

STADIO “Del Duca”, ore 14.30

Si affrontano Ascoli e Forlì nel match valido per la 17esima giornata del girone B del campionato di Serie C. Il Picchio è a quota 29 punti in classifica, i romagnoli invece sono a quota 21 punti. Nell’Ascoli assenti gli infortunati Del Sole, Nicoletti, Corazza e Chakir. Tra gli ospiti invece assenti lo squalificato Saporetti e Ercolani infortunato.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre (73′ Pagliai ); Corradini, Damiani (73′ Milanese); Oviszach (49′ Silipo), Rizzo Pinna, D’Uffizi (79′ Palazzino); Gori (79′ Ndoj). A disposizione: Barosi, Brzan, Zagari, Cozzoli, Menna, Bando, Silipo. Allenatore: Tomei

FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, Graziani (54′ Coveri), Cavallini (54′ Spinelli); Franzolini (65′ Ripani), Menarini, De Risio; Macrì, Petrelli (65′ Manuzzi), Farinelli. A disposizione: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Giovannini, Valentini, Monaco, Scorza, Berti, S. Saporetti. Allenatore: Miramari

ARBITRO: Lucio Felice Angelillo di Nola. Assistenti Roberto Meraviglia della sezione di Pistoia e Luigi Ingenito di Piombino. Quarto Ufficiale e Operatore FVS Gabriele Sacchi e Daljit Singh, entrambi di Macerata.

RETI: 36′ Gori (A) 44′ Gori (A. rig.), 51′ D’Uffizi (A.)

NOTE: ammoniti De Risio (F), Franzolini (F), D’Uffizi (A), Alagna (A). Spettatori 9.371 (7.150 abbonati) per un incasso di 58.160,94 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 3’ pt, 5’ st.

PRIMO TEMPO

0′. Calcio di inizio per i bianconeri batte Gori

3′ Ascoli in pressing alto, Gori viene fermato sulla trequarti irregolarmente, ammonito De Risio

5′ OCCASIONE FORLI’ Si divora il gol il Forlì, veloce contropiede, cross rasoterra dalla sinistra e tiro di piattone di Franzolini troppo aperto all’altezza del dischetto che termina sopra la traversa

8′ OCCASIONE ASCOLI, Guiebre sulla linea di fondo serve rasoterra Gori in area, nel caos tocca di prima palla che termina alta di poco

10′ Pericoloso l’Ascoli con Gori ben servito in area, tenta il tiro in diagonale murato, ci riprova e respinge Martelli, palla che termina a Rizzo Pinna atterrato punizione per il Picchio

16′ OCCASIONE ASCOLI, ancora una volta D’Uffizi si inserisce in area e cerca con un rasoterra Corradini, tap in al volo deviato in corner. Dall’angolo altra chanche dopo n batti e ribatti Gori ci prova in rovesciata, palla alta sopra la traversa

18′ Ammonito Franzolini che blocca Damiani in ripartenza con un brutto intervento

25′ SFIORA IL GOL IL FORLI’ Oviszach perde palla sulla trequarti avversaria, ripartenza velocissima degli ospiti e tiro dal limite che sfiora la traversa di Cavallini

36′ GOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI, Gori è bravissimo a colpire di testa in girata, su un cross dalla destra di Alagna, palla che si impenna e termina sotto al sette

38′ OCCASIONE ASCOLI, Gori di testa serve l’accorrente D’Uffizi che si incola in area, tiro che termina sul fondo

40′ OCCASIONE ASCOLI, lancio e fallo in uscita di Martelli su Corradini. Rigore per l’Ascoli

42′ RIGORE ASCOLI, tira Gori, segna ma l’arbitro ferma tutto perchè si era allontanato per la revisione FVS, il Forlì si gioca la card

44′ GOL ASCOLI, DOPO LA REVISIONE L’ARBITRO ASSEGNA IL RIGORE. Dal dischetto di nuovo Gori, che spiazza Martelli incrociando col mancino nell’angolino basso

45′ termina il primo tempo dopo 3 minuti di recupero

SECONDO TEMPO

45′ inizia il match senza cambi

48′ si ferma Oviszach per un problema al flessore e chiede il cambio

51′ GOOOOOL ASCOLI, lancio per Gori, Martelli esce dall’area per anticipare di testa, palla che termina sui piedi di D’Uffizi che dai 35 metri tira a porta vuota e realizza un eurogol

54′ doppio cambio Forlì: escono Graziani e Cavallini, dentro Coveri e Spinelli

54′ OCCASIONE FORLI’ si divora un gol a porta vuota Franzolini, con un tap in che termina sopra la traversa

55′ OCCASINE ASCOLI, Gori lanciato a rete tenta un pallonetto al volo di prima, Martelli si tuffa e mette in corner

58′ Ammonito Guiebre per una trattenuta di maglia a centrocampo

62′ PALO colpito da Guiebre che tira potente di prima intenzione, ben servito da Alagna con un cross perfetto dalla destra

65′ doppio cambio Forlì escono Franzolini e Petrelli, dentro Ripani e Manuzzi

67′ si gioca la seconda card il Forlì, ammonito D’Uffizi per una gomitata in area

73′ Doppio cambio Ascoli: escono Guiebre e Damiani, dentro Pagliai e Milanese

79′ cambi Ascoli: escono Gori e D’Uffizi, dentro Ndoj e Palazzino

85′ ammonito Alagna

90′ concessi 5 minuti di recupero

95′ termina il match

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.