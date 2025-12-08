ASCOLI PICENO – Termina con una netta vittoria del Picchio il match della 17esima giornata di Serie C Girone B, la doppietta di Gori nel primo tempo e gran gol di D’Uffizi dalla distanza bastano a chiudere la gara. Ascoli diverso dal solito, molto aggressivo in avanti e squadra che cerca subito la verticalizzazione anche con dei lanci lunghi, che hanno creato tante difficoltà alla linea difensiva degli ospiti.

Ecco le voci dei protagonisti in sala stampa.

Il tecnico del Forlì, Miramari: “Sapevamo che era difficile uscire con dei punti da Ascoli, pochi spazi, hanno tanta qualità di palleggio. Abbiamo provato fino alla fine. Strada giusta, bene la prospettiva dei giovani, ma abbiamo bisogno anche di esperienza.”

Mister Tomei: “Sono molto contento, partita difficile, ci hanno preso a uomo a tutto campo, avevo detto ai ragazzi di avere pazienza e non farsi trascinare dal desiderio di vincere. Dobbiamo essere più squadra nel leggere i momenti. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita anche come gestione di palla. Potevamo fare altri gol, ma sono contento della prestazione. Sugli undici di oggi? Corradini lo abbiamo dovuto aspettare, non aveva fatto il ritiro con noi. Ora sta bene ha fatto un’ottima partita, con Damiani si conoscono da quando erano alla Ternana e si trovano bene. Quando riesco a ruotare i giocatori sono contento. Tutti sono allo stesso livello significa. Bene aver fatto delle rotazioni per aver fatto riposare chi ha giocato di più. Mi auguro di recuperare Corazza e Chakir e Nicoletti. Oggi lanci lunghi? Non abbiamo cambiato niente sono verticalizzazioni se gli altri vengono a prenderti uomo su uomo. Siamo stati più puliti a trovare la verticalizzazione. Giusto andare in verticale.”

Qualche pericolo di troppo. “Abbiamo perso alcuni duelli, qualche pericolo di troppo, loro sono giovani e fisici se li lasci palleggiare ti mettono in difficoltà. Non li abbiamo visti sotto questa veste perché abbiamo preparato la partita su questo. Ndoj? ha avuto un risentimento in settimana, farlo entrare tardi è stato precauzionale.”

L’autore della doppietta, Gabriele Gori: “Sicuramente ci mancava vincere davanti ai nostri tifosi in questa maniera, siamo stati smaliziati, abbiamo verticalizzato molto cosa che ci era mancata in altre partite e questo ha fatto la differenza. Quando attacchiamo gli spazi qualsiasi squadra fa fatica con noi. C’è sempre l’impronta del nostro gioco, le scardiniamo, ma non deve essere mai fine a se stesso. Oggi più convnizione anche sugli esterni, senza fare troppi tocchi, abbiamo verticalizzato al momento giusto. Il Forlì? all’inizio hanno avuto due ripartenze importanti.”

CRONACA E TABELLINO

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.