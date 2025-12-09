ASCOLI PICENO – Pari e patta.
Nel pomeriggio di domenica 7 dicembre l’Atletico Ascoli pareggia in trasferta contro il Fossombrone per 0-0, match valido per il girone F di serie D.
Una partita con pochi sussulti, un punto che comunque muove la classica dei bianconeri.
Di seguito il tabellino completo
FOSSOMBRONE (4-3-1-2): Bianchini; Ronchetti, Kljajic, Imbriola, Fabbri; Conti (37’ st Masawoud), Bucchi, Mancini (21’ st Sane); Di Paoli (45’+2 st Arcangeli); Giometti (21’ st Ghinelli), Kyeremateng (43’ st Casolla). A disp. Ubertini, Dolce, Kamagate Agogo, Arcangeli, Torri. All. Giuliodori
ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Camilloni, Feltrin, Nonni; Bucco, Coppola, Vechiarello, Forgione (27’ st Sbrissa), Sardo (40’ st Antoniazzi); Maio (32’ st Minicucci), Belloni (21’ st Didio). A disp. Galbiati, Moscarini, Muro, Gafuri, Carbone. All. Seccardini.
