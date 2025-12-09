ASCOLI PICENO – Un punto conquistato in un campo ostico.
L’Atletico Ascoli ha pareggiato 0-0 in trasferta contro il Fossombrone nel pomeriggio di domenica 7 dicembre, match valevole per il girone F di serie D.
Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini riportate dal portale del Club ascolano: “Siamo soddisfatti. È un pareggio che ci permette di dare continuità alla classifica. Giocavamo su un campo ostico, contro una squadra in salute reduce da una vittoria importante. Portare via un punto è positivo”.
