ASCOLI PICENO – Sono stati trasferiti 828.462,93 euro per i lavori, consegnati alla fine del mese di settembre,
alla scuola elementare e materna Malaspina ad Ascoli Piceno. Gli interventi rientrano
nell’Ordinanza Speciale 3 del 6 maggio 2021 “Interventi di ricostruzione delle scuole del
Comune di Ascoli Piceno”.
L’intervento è finalizzato al miglioramento sismico dell’edificio scolastico e prevede una
serie articolata di opere strutturali, impiantistiche, funzionali, energetiche, acustiche ed
estetiche. Sono inoltre compresi interventi sull’impianto termico e di condizionamento, sul
comfort acustico degli ambienti, sulle impermeabilizzazioni e sul rifacimento della
copertura. La conclusione è prevista per novembre 2026, per un costo complessivo pari a
5.659.960,03 euro. L’immobile è costituito da un unico corpo di fabbrica, con una
superficie complessiva di circa 3.570 metri quadrati e si sviluppa su quattro livelli: un piano
seminterrato e tre piani fuori terra.
“E’ un nostro dovere fornire, ai nostri giovani, degli edifici che siano sicuri ed
energicamente efficienti – sottolinea il commissario alla ricostruzione sisma Guido Castelli
– Questo è uno dei capisaldi del nostro quotidiano impegno, per questo voglio ringraziare
il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Marco
Fioravanti per la loro continua e importante collaborazione”.
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo