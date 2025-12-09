La conclusione è prevista per novembre 2026, per un costo complessivo pari a 5.659.960,03 euro. L’immobile è costituito da un unico corpo di fabbrica

ASCOLI PICENO – Sono stati trasferiti 828.462,93 euro per i lavori, consegnati alla fine del mese di settembre,

alla scuola elementare e materna Malaspina ad Ascoli Piceno. Gli interventi rientrano

nell’Ordinanza Speciale 3 del 6 maggio 2021 “Interventi di ricostruzione delle scuole del

Comune di Ascoli Piceno”.

L’intervento è finalizzato al miglioramento sismico dell’edificio scolastico e prevede una

serie articolata di opere strutturali, impiantistiche, funzionali, energetiche, acustiche ed

estetiche. Sono inoltre compresi interventi sull’impianto termico e di condizionamento, sul

comfort acustico degli ambienti, sulle impermeabilizzazioni e sul rifacimento della

copertura. La conclusione è prevista per novembre 2026, per un costo complessivo pari a

5.659.960,03 euro. L’immobile è costituito da un unico corpo di fabbrica, con una

superficie complessiva di circa 3.570 metri quadrati e si sviluppa su quattro livelli: un piano

seminterrato e tre piani fuori terra.

“E’ un nostro dovere fornire, ai nostri giovani, degli edifici che siano sicuri ed

energicamente efficienti – sottolinea il commissario alla ricostruzione sisma Guido Castelli

– Questo è uno dei capisaldi del nostro quotidiano impegno, per questo voglio ringraziare

il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Marco

Fioravanti per la loro continua e importante collaborazione”.

