ASCOLI PICENO – I bianconeri torneranno in campo domenica per affrontare il Guidonia Montecelio. Sono in vendita i biglietti per assistere a Guidonia Montecelio-Ascoli, match valido per la 18^ giornata del Campionato di Serie C Sky Wifi, in programma domenica 14 dicembre, alle ore 17:30, al Comunale di Guidonia. Il circuito di riferimento è Ciaotickets. I residenti nella regione Marche possono acquistare il biglietto esclusivamente nel settore Ospiti.

Ad arbitrare sarà Francesco Zago di Conegliano. Assistenti sono Luca Capriuolo della sezione di Bari e Daniele Sbardella di quella di Belluno. Quarto Ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido, Operatore FVS Sebastian Petrov della sezione di Roma 1.

Il laziali stanno disputando un ottimo campionato e sono a quota 25 punti in classifica, grazie a 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, sono solo 11 le reti subite, che fanno della squadra di mister Ginestra la seconda miglior difesa del girone B con l’Arezzo.

L’Ascoli ha disputato una grande partita e dispendiosa contro il Forlì, come ha sottolineato mister Tomei in sala stampa, estenuante marcatura ad uomo e Picchio costretto a cercare verticalizzazioni immediate. Una vittoria larga, meritata e soprattutto convincente. Pressione alta e di una difesa che, pur rischiando in due ripartenze ospiti, tiene salda la barra per tutto l’incontro. Ascoli diverso dal solito, molto aggressivo in avanti e squadra che cerca subito la verticalizzazione anche con dei lanci lunghi, che hanno creato tante difficoltà alla linea difensiva degli ospiti. È stato uno dei migliori Ascoli della stagione, dopo un mese un pò opaco la squadra bianconera è tornata a brillare: effervescente e cinico davanti, disciplinato dietro, solido mentalmente. Tomei può guardare avanti con fiducia: la squadra continua a crescere.

