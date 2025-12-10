MONTALTO DELLE MARCHE – Nelle giornate 11 e 12 dicembre 2025 il Centro Archivi Montalto Marche (CAMM), cantiere progettuale 1 del progetto Metroborgo Montalto Lab – presidato di civiltà future, finanziato tramite Bando Borghi PNRR Linea A, ospita tre appuntamenti consecutivi dedicati al ruolo strategico degli archivi, alla cultura digitale e ai processi partecipativi che trasformano il patrimonio documentale in un motore di sviluppo culturale, educativo e territoriale.

I tre momenti, complementari e in continuità, coinvolgono professionisti, studiosi, istituzioni, comunità e studenti, componendo un percorso che dal confronto sulle pratiche archivistiche e digitali (corso TOCC “Archivi e cultura digitale” promosso e organizzato da Marchingegno Srl) passa attraverso un momento conviviale dedicato alla storia locale (“Aperitivo con lo storico” offerto da Ebla Soc. Coop.) e conduce alla restituzione pubblica del primo anno di attività del CAMM e alla sua visione come archivio-laboratorio e infrastruttura culturale abilitante in un convegno di rilevanza nazionale.

Amministrazioni, professionisti, studenti, associazioni e cittadini sono invitati a partecipare a questo trittico di iniziative dedicate al futuro degli archivi.

Oltre l’archivio: nuove pratiche di cultura digitale, in programma l’11 dicembre 2025 dalle 14.30 alle 18.30 al Teatro della Fiaba e della Poesia di Montalto delle Marche o in streaming, è il quarto e ultimo incontro del percorso TOCC che conclude un ciclo di approfondimenti dedicati al rapporto tra archivi, cultura digitale e creatività – l’iniziativa è promossa da Ebla Soc. Coop., incaricata da Marchingegno Srl, nell’ambito dei finanziamenti PNRR Progetto “Servizi per Culture&Creativity”, inv. 3.3 Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde, Sub-investimento 3.3.1 Interventi per migliorare l’ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill (Azione A I).

Moderano il pomeriggio Federico Valacchi (UNIMC) e Allegra Paci (Ebla Soc. Coop.), che guideranno la sintesi dei temi affrontati nei precedenti appuntamenti. Interverranno Annalisa Rossi (MIC), Benedetta Masolini (Space SpA) e la classe II liceo dell’ISC Montalto con la restituzione del progetto WikiCAMM. Seguirà una visita straordinaria al deposito del CAMM a cura di Ebla.

Iscrizione obbligatoria (presenza o streaming): https://forms.gle/TWenzxCjYqTaXd6T8

Al termine del programma TOCC, presso la Torre Civica, si svolgerà l’Aperitivo con lo storico, un incontro distinto dedicato alla relazione tra archivi, narrazioni locali e memoria comunitaria, con Valter Laudadio. L’iniziativa, offerta da Ebla Soc. Coop., si inserisce nell’impegno del CAMM per la cura della storia locale e per la promozione di occasioni informali di partecipazione culturale.

Inizio previsto per le ore 18.30, ingresso libero.

Il giorno seguente, 12 dicembre 2025 dalle 10.00 alle 17.00, al Teatro della Fiaba e della Poesia di Montalto delle Marche o in streaming, Ebla Soc. Coop., con la collaborazione del Comune di Montalto delle Marche e i partner Marco Di Marco, Meta Lab Srl e RELIC, invita al convegno “L’archivio-laboratorio: un anno di CAMM”. A un anno dalla sua apertura, il CAMM presenta al pubblico il proprio modello operativo e i risultati delle attività svolte, proponendosi come spazio dinamico e multidisciplinare in dialogo con altre esperienze nazionali. Il programma si apre alle ore 10 con i saluti istituzionali di Regione Marche, Comune di Montalto delle Marche, ISC Montalto, Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche, ANAI e AIDUSA, e prosegue con due sessioni mattutine e una tavola rotonda pomeridiana. Sessione I – “Formare le comunità con gli archivi” (ore 10.30): modera Federico Valacchi (UNIMC); relatori Annalisa Rossi (MIC), Alessandra Panzini (Marchingegno Srl), Gemma Scali (UNIMC). Sessione II – “L’archivio nell’archivio: tutela e descrizione delle pergamene” (ore 12.15): introduce Pierluigi Feliciati (UNIMC); relatori Corinna Mezzetti (Comune di Ferrara), Pamela Galeazzi (Ebla Soc. Coop.). Nel pomeriggio, tavola rotonda “Gli archivi come infrastrutture culturali abilitanti” (ore 15.00): Elisa Giovannetti (Ebla Soc. Coop.) dialoga con Claudio Leombroni (Regione Emilia-Romagna), Lorenzo Pezzica (UNIBO) e Annalisa Rossi (MIC) sui temi della co-creazione e del coinvolgimento delle comunità nella gestione e interpretazione dei patrimoni documentali, e sulla cultura digitale come condizione per un uso consapevole e critico degli strumenti tecnologici e dei processi di produzione di conoscenza. Chiusura lavori prevista alle ore 17.00.

Iscrizione obbligatoria (presenza o streaming): https://a975239.fmphost.com/fmi/webd

Username: iscrizione – Password: iscrizione

Per informazioni: [email protected]

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.